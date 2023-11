Natalie Portman, que protagoniza o novo filme de Todd Haynes “May December: Segredos de um Escândalo”, ficou aterrorizada com a perspetiva de trabalhar com a veterana Julianne Moore, disse a atriz na estreia da produção Netflix em Hollywood.

“Toda a minha vida admirei a Julie”, disse Natalie Portman. “Adorava o seu trabalho e em particular as suas colaborações com o Todd [Haynes]. Este foi o quinto filme do realizador com Julianne Moore, que é considerada a sua musa.

“Estava totalmente aterrorizada por conhecer o meu ídolo”, afirmou Portman.

As duas atrizes, ambas vencedoras de Óscares e várias vezes nomeadas, nutriam uma admiração mútua mas não se conheciam.

“Não tivemos tempo de discutir opções, tivemos de fazer escolhas e seguir com elas”, disse Julianne Moore, na estreia, referindo-se ao tempo recorde em que o filme foi preparado e filmado: 26 dias.

Trata-se de um argumento escrito por Samy Burch inspirado no escândalo de Mary Kay Letourneau, professora que aos 34 anos abusou do seu estudante de 12 Vili Fualaau, com quem viria a casar e a ter dois filhos.

Samy Burch imaginou o que seria o futuro de um casal tão controverso e com uma diferença tão grande de idades vinte anos depois. Julianne Moore interpreta Gracie Atherton-Yoo, a mulher que esteve presa por se envolver com o adolescente; Charles Melton é Joe, que casou com Gracie depois de esta sair da prisão; e Natalie Portman encarna Elizabeth Berry, atriz que vai interpretar Gracie num filme.

“Gracie é alguém que precisa muito de aprovação de toda a gente, em particular desta mulher que convidou para a observar”, descreveu Julianne Moore.

“Natalie conseguiu chegar e ter o comportamento apropriado para me fazer sentir, a minha personagem, incrivelmente lisonjeada”, continuou a atriz.

Para Natalie Portman, que instigou Todd Haynes a realizar o filme, o atrativo do argumento de Samy Burch foi a sua irreverência e frescura.

“Está cheio das mesmas questões com que sou obcecada, sobre a performance e a identidade, e a construção feminina da identidade através da performance”, disse Portman.

Todd Haynes salientou como é raro haver um argumento com duas personagens femininas complicadas no centro, com idades tão diferentes – Elizabeth aos 36 e Gracie aos 58.

Julianne Moore referiu um ponto similar. “Fiquei atónita com a complexidade e por estas duas personagens femininas incríveis, com um enredamento maravilhoso, uma combatividade e estranheza”.

Filmado em Savannah, Geórgia, “May December” tem recebido elogios da crítica e é considerado um dos grandes argumentos da Netflix para a próxima temporada de prémios.

Estará nalgumas salas de cinema nos Estados Unidos até ao final de novembro, cumprindo as regras para ser elegível a nomeações para os Óscares, e vai estrear na plataforma de streaming a 1 de dezembro.

Em Portugal, "May December: Segredos de um Escândalo" tem a data de estreia anunciada para 30 de novembro apenas nos cinemas.

TRAILER LEGENDADO.