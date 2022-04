A NOS Cinemas vai promover sessões solidárias do filme ucraniano "Olga", dirigido por Elie Grappe, na sexta-feira e no sábado, dias 08 e 09 de abril, numa parceria com a distribuidora Outsider Films, anunciou a exibidora.

O filme será projetado em antestreia, numa sessão diária, em 17 salas da NOS, de norte a sul do país, nomeadamente em Lisboa (Alvaláxia, Amoreiras, Colombo), no Fórum Almada e nas cidades de Braga, Cascais, Coimbra, Évora, Faro/Almancil (Mar Algarve), Funchal, Gaia, Matosinhos (Mar Matosinhos e Norte Shopping), Montijo, Torres Vedras, Vila Real e Viseu.

Para esta ação, os bilhetes terão o custo de três euros, em que dois serão doados à plataforma portuguesa We Help Ukraine (WHU), "criada para ajudar os refugiados ucranianos a encontrar apoio", e o restante para a distribuidora. A exibidora acrescenta que "conta com o apoio da Outsider para reforçar o contributo a favor desta missão humanitária e doar fundos que permitam a continuidade das várias iniciativas em que a WHU está envolvida".

O filme "Olga" foi o vencedor do prémio para Melhor Argumento na semana da crítica, na 74ª edição do Festival de Cinema de Cannes, em 2021, e chega às salas de cinema a 12 de maio.

Olga é uma jovem ginasta de 15 anos, de nacionalidade ucraniana, exilada na Suíça, que trabalha para garantir o seu lugar no Centro Nacional de Desporto do país. "Quando a revolta Euromaidan [2014] eclode na Ucrânia e a sua mãe é espancada e detida pelas autoridades, o coração e a razão de Olga dividem-se entre o amor e a conquista do sonho de uma vida".