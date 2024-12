Literalmente a desejar Boas Festas e um feliz Ano Novo, as primeiras imagens de "O Maluco do Golfe 2" foram a prenda de Natal da Netflix.

O breve 'teaser trailer' da sequela de um dos filmes mais populares de Adam Sandler foi lançado na quarta-feira durante o jogo do "Christmas Gameday" da Liga de Futebol Americano (NFL), transmitido pela primeira vez pelo serviço.

Estreado em 1996, "O Maluco do Golfe" foi decisivo no lançamento da carreira do ator para o estrelato e permanece um dos seus filmes mais populares: a comédia escrita com o seu parceiro habitual Tim Herlihy contava a história de um rancoroso jogador de hóquei no gelo que descobria que podia canalizar a sua explosiva raiva para vencer torneios profissionais de golfe, levando o tranquilo desporto para uma aceleração contínua depois de se tornar numa sensação para a comunicação social com o seu louco comportamento nos campos.

A Netflix só anunciou que a estreia do novo filme será algures em 2025 e não divulgou uma apresentação da história, mas Sandler já disse que a sua personagem explosiva vai entrar num torneio de golfe sénior.

VEJA O TEASER TRAILER LEGENDADO.



Christopher McDonald, Julie Bowen, Dennis Dugan, Allen Covert e Ben Stiller são atores que regressam para a sequela, alguns dos quais aparecem nas imagens. Entre as novidades no elenco estão Bad Bunny, Margaret Qualley e Benny Safdie, além de participações especiais de Eminem e Travis Kelce (o segundo já em destaque).

Em 2020, a Netflix prolongou o contrato de 2014 com Sandler para fazer filmes, que surgem frequentemente entre os mais vistos do serviço.

Sem a carreira a depender dos resultados de bilheteira, a revista Forbes estimou em março que foi o ator mais bem pago de Hollywood em 2023, ganhando 73 milhões de dólares.