Há uma nova "guerra" por um projeto em Hollywood que confirma o muito dinheiro que existe à volta das plataformas de streaming, que deixa à margem os estúdios tradicionais.

Segundo a imprensa especializada americana, a Netflix e a Apple estão a disputar intensamente um projeto que juntará dois vencedores de Óscares: a atriz norte-americana Jennifer Lawrence e o realizador italiano Paolo Sorrentino, que fez "A Grande Beleza" e as séries " The Young Pope" e "The New Pope".

As primeiros informações avançavam que as propostas começaram nos 80 milhões de dólares, mas entretanto a guerra já subiu para os 95 milhões, o que significa grandes compensações financeiras à partida para os principais envolvidos, uma vez que não entram nesta equação percentagens sobre a venda de bilhetes nos cinemas.

Este será o segundo projeto que juntará a dupla, a seguir a "Mob Girl", baseado na vida de Arlyne Blackman, que por via do casamento entrou na Máfia.

Ainda sem título, trata-se de um "biopic" que colocará Jennifer Lawrence a interpretar Sue Mengers, uma lendária agente que representou muitos dos atores e realizadores da geração da "Nova Hollywood", a partir dos anos 1960 e até ao início dos anos 1980, distinguindo-se pela negociação intransigente de acordos numa altura e num meio que era essencialmente dominado pelos homens.

Falecida em 2011, aos 81 anos, e muito conhecida pela devoção aos seus clientes e por lhes garantir grandes salários, ajudou a lançar as carreiras de atrizes como Faye Dunaway, Ali McGraw, Dyan Cannon, Candice Bergen ou Cybill Shepherd.

A sua cliente mais famosa foi a exigente Barbra Streisand, mas no seu auge Sue Mengers representou estrelas como Steve McQueen, Gene Hackman, Burt Reynolds, Michael Caine, Nick Nolte, Cher, Joan Collins, Mike Nichols, Peter Bogdanovich, Brian De Palma, Bob Fosse, Sidney Lumet, Ryan O’Neal, Tatum O’Neal, Anthony Perkins, Gore Vidal, Paula Prentiss e Tuesday Weld, entre outros.