Nicolas Cage está na fase final das negociações para fazer de si próprio num filme em que tenta arranjar um papel no próximo projeto de Quentin Tarantino.

O nível de abstração, a fazer recordar "Inadaptado" (2002), também com Cage, não fica por aqui: o Nicolas Cage de ficção em "The Unbearable Weight of Massive Talent" [literalmente "O peso insuportável do talento gigantesco"] fala ocasionalmente com a sua versão da década de 1990, que goza com ele por já não ser famoso e fazer demasiados filmes de segunda categoria.

Além de ter uma má relação com a filha adolescente, este Nicolas Cage também está pressionado pelas dívidas elevadas, pelo que aceita fazer uma aparição paga na festa de aniversário do membro de um cartel de drogas mexicano que é um grande fã e lhe quer mostrar um argumento em que anda a trabalhar.