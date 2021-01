Muitas produções das plataformas de streaming e sobre o que significa ser afro-americano nos EUA dominam os melhores filmes e séries de 2020 do American Film Institute (AFI), escolhidos por um júri formado por administradores, bolseiros, artistas e críticos de cinema.

O TOP 10 de cinema é visto como uma forte tendência do que podem vir a ser as nomeações para os Óscares da Academia de Artes e Ciências de Hollywood (que serão anunciadas a 15 de março): desde que passou a escolher os melhores filmes em 2000, apenas "The Departed" (2006) e "Quem Quer Ser Bilionário" (2008) ganharam estatuetas douradas sem estarem de alguma forma nas listas.

No ano passado, sete das dez escolhas do AFI receberam nomeações para os Óscares e apesar da ausência por não ser americano, a organização atribuiu um prémio especial ao filme que ganharia as principais estatuetas, o sul coreano "Parasitas".

Nomadland

Num ano marcado pela pandemia e o fecho dos cinemas, a representar os estúdios mais ligados ao tradicional lançamento dos filmes nas salas surgem "Nomadland" (Fox Searchlight), "Minari" (A24), "Judas and the Black Messiah" (Warner) e a animação "Soul" (Disney-Pixar).

A Netflix está representada pelos filmes "Mank", de David Fincher; "Da 5 Bloods - Irmãos de Armas", de Spike Lee; "Ma Rainey: A Mãe do Blues", de George C. Wolfe, e "Os 7 de Chicago", de Aaron Sorkin; a Amazon completa a lista com "One Night in Miami", de Regina King; e "Sound of Metal", de Darius Marder.

A versão filmada do musical da Broadway de Lin-Manuel Miranda "Hamilton", do Disney+, recebeu um prémio especial.

Nas dez escolhas para o pequeno ecrã, surgem já as séries "Bridgerton" e "Gambito de Dama", recentes sensações da Netflix, que também está envolvida em "The Crown" e "Unorthodox".

"The Mandalorian” (Disney+), "Lovecraft Country" (HBO), "Mrs. America" (Hulu), "Ted Lasso" (Apple TV), "The Good Lord Bird" (Showtime) e a veterana "Better Call Saul" (AMC) completam uma lista que volta a deixar de fora qualquer série transmitida nos quatro principais canais americanos, ABC, CBS, FOX e NBC.