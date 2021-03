"Nomadland - Sobreviver na América" continua imparável na temporada de prémios.

Esta quarta-feira à noite (24), foi a vez de ganhar o prémio de Melhor Filme do sindicato dos produtores de cinema nos EUA (Producers Guild of America, PGA), entregues numa cerimónia virtual que distinguiu filmes e programas televisivos.

Estavam nomeados ainda “Ma Rainey: A Mãe do Blues”, “Mank”, "Os 7 de Chicago", "Borat, O Filme Seguinte", "Uma Noite em Miami...", "Som do Metal", "Minari", "Uma Miúda com Potencial" e "Judas e o Messias Negro".

A vitória do filme realizado por Chloé Zhao é significativa: nos 31 anos anteriores dos prémios, a escolha coincidiu 21 vezes com a dos Óscares.

Uma das exceções à regra foi no ano passado, quando o PGA optou por "1917", que perdeu a estatueta dourada foi para "Parasitas".

Outros vencedores na área de cinema foram "Soul - Uma Aventura com Alma" como Melhor Animação (Pixar) e "A Sabedoria do Polvo" como Melhor Documentário (Netflix).

Entre os programas televisivos, a terceira e última temporada de "Schitt’s Creek" voltou ganhar na categorias das séries de comédia, como aconteceu nos Emmys e Globos de Ouro.

Schitt’s Creek

A Netflix arrecadou outros dois prémios previsíveis, o de Melhor Série de Drama para a quarta temporada de "The Crown" e o de Melhor Minissérie para "Gambito de Dama".

O sindicato dos produtores considerou a gravação do musical da Broadway "Hamilton" para o Disney+ como um programa televisivo e atribuiu-lhe o prémio para Melhor Filme de Televisão ou Streaming.

Destaque ainda em televisão para os programas de variedades ou "talk-shows", onde estavam nomeados vários que se podem ver em Portugal ou online: pelo terceiro ano consecutivo, ganhou "Last Week Tonight With John Oliver".