Entre uma pandemia e o ativismo que o levou a refletir sobre uma hipotética entrada na vida política, Matthew McConaughey não aparece à frente das câmaras desde "The Gentlemen: Senhores do Crime", o 'thriller' de Guy Ritchie que chegou aos cinemas no início desde 2020.

Segundo o Deadline, isso está prestes a mudar: ator vencedor de um Óscar encontrou o seu próximo grande projeto, estando em negociações para ser o protagonista de "The Lost Bus" ("O Autocarro Perdido", em tradução literal).

A realização deverá ser assegurada por Paul Greengrass (saga "Jason Bourne" e "Capitão Phillips"), enquanto a Apple se mostra a principal interessada em ficar com o projeto que é uma parceria da Comet Pictures, produtora criada pela atriz e também vencedora do Óscar Jamie Lee Curtis, com a Blumhouse, a famosa produtora principalmente de filmes de terror de Jason Blum.

O argumento será a adaptação do livro "Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire", de Lizzie Johnson, sobre o gigantesco incêndio de 2018 que se tornou o mais mortífero na história da Califórnia.

A história vai centrar-se na perspetiva do motorista Kevin McKay e da professora Mary Ludwig, que conseguiram levar um autocarro cheio de crianças através do incêndio que atingiu e destruiu grande parte da cidade montanhosa de Paradise, matando 85 pessoas.