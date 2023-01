O documentário "All that Breathes", que foi nomeado para os Óscares, será lançado na 8 de fevereiro na HBO Max.

No seu segundo trabalho após "Cities of Sleep" em 2015, o realizador Shaunak Sen acompanha dois irmãos que dedicam as suas vidas ao esforço visionário de protegerem o milhafre preto, uma majestosa ave de rapina essencial para o ecossistema de Nova Delhi, que tem desaparecido dos céus em taxas alarmantes.

No meio da toxicidade ambiental e da agitação social, os irmão passam dia e noite a cuidar das criaturas no seu hospital de aves improvisado no sótão, com o filme a explorar a ligação entre as aves e os irmãos muçulmanos que as ajudam a voltar ao céu, oferecendo uma fascinante crónica da coexistência entre as espécies.

Em comunicado, a HBO Max destaca que aquele que foi aclamado como um dos melhores filmes de 2022 pelo jornal New York Times foi o primeiro a ganhar os prémios de Melhor Documentário nos Festivais de Cinema de Sundance e Cannes.

Com várias distinções na atual temporada que culminará nos Óscares a 12 de março, "All that Breathes" está ainda na corrida na sua categoria os prémios de várias organizações, nomeadamente os Independent Spirit Awards, BAFTA (os Óscares britânicos) e sindicato dos realizadores e produtores dos EUA.