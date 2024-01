A HBO Max divulgou na terça-feira o trailer e a data de estreia da segunda temporada de "Tokyo Vice".

Criada e escrita pelo vencedor do prémio Tony J.T. Rogers e incluindo o lendário cineasta Michael Mann na lista de produtores, a aclamada série protagonizada por Ansel Elgort e Ken Watanabe regressa com dez novos episódios, mais dois do que a primeira temporada lançada ao longo de abril de 2022.

A plataforma lança os dois primeiros episódios a 8 de fevereiro, uma quarta-feira, seguidos de um semanalmente durante oito semanas,

"Inspirada no relato em primeira mão do jornalista americano Jake Adelstein sobre a Polícia Metropolitana de Tóquio, a segunda temporada da série, filmada em localizações de Tóquio, leva-nos mais fundo no submundo do crime da cidade, à medida que Adelstein (Ansel Elgort) percebe que tanto a sua vida como a de pessoas próximas correm um perigo terrível", resume a sinopse.

No eleno destacam-se ainda Rinko Kikuchi (nomeada para os Óscares por "Babel"), Rachel Keller, Show Kasamatsu e Ayumi Ito, além de Yosuke Kubozuka e Miki Maya.

VEJA O TRAILER.