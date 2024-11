O nomeado para os Óscares Adam Driver, o vencedor dos prémios Emmy e Tony Jeremy Strong e a vencedora da estatueta dourada Anne Hathaway serão as cabeças de cartaz de um novo projeto de prestígio de James Gray.

"Paper Tiger" ["Tigre de Papel", em tradução literal] é o título do novo projeto do realizador que teve cinco dos seus filmes selecionados para a competição à Palma de Ouro do festival de Cannes, confirmou o Deadline em exclusivo.

Com a rodagem prevista para arrancar no primeiro trimeste de 2025, o projeto será apresentado esta semana no American Film Market para encontrar investidores.

A história do 'thriller' está a ser descrita como um regresso às origens dos primeiros trabalhos do aclamado cineasta, como "Viver e Morrer em Little Odessa" (1994), "Nas Teias da Corrupção" (2000) e "Nós Controlamos a Noite" (2007).

Escrito pelo próprio realizador, o argumento centra-se em dois irmãos que perseguem o sonho americano, mas acabam envolvidos num esquema que os mergulha 'num mundo cada vez mais perigoso de corrupção e violência' onde eles e as suas famílias são brutalmente ameaçados pela máfia russa.

"A ligação entre eles começa a desgastar-se e a traição – antes totalmente impensável – agora torna-se totalmente possível", descreve a apresentação oficial.

Se Driver encontra o Gray o cinema de Gray pela primeira vez, Strong e Hathaway trabalharam com ele no seu último filme, "Armageddon Time" (2022), que só foi lançado em streaming em Portugal.