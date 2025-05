"It Was Just an Accident" (“Um Simples Acidente”, em tradução livre), que recebeu a Palma de Ouro da 78.ª edição do Festival de Cannes, vai chegar aos cinemas portugueses.

A distribuidora Midas Filmes anunciou que faz parte da sua lista de aquisições do festival o filme do realizador dissidente iraniano Jafar Panahi com uma carga política: a história centra-se em cinco iranianos que confrontam um homem que acreditam que os tornurou na prisão.

A ideia foi inspirada na própria experiência de Jafar Panahi, que esteve preso duas vezes (86 dias em 2010 e quase sete meses entre 2022 e 2023) e partilhou uma cela coletiva durante algum tempo, ouvindo histórias de outros detidos.

"Jeunes mères", dos Irmãos Dardenne, distinguido com o prémio de Melhor Argumento, também vai ser estreado pela Midas.

Ainda nos títulos que competiram pela Palma de Ouro, a Midas trouxe "Fuori", de Mario Martone, e "Woman and Child", de Saeed Roustayi.

"O Agente Secreto", que saiu de Cannes com dois prémios, Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Realização para Kleber Mendonça Filho, será distribuída em Portugal pela Nitrato Filmes, que descatou que será para breve a data de estreia.

Já a distribuidora Alambique ficou com "Nouvelle Vague", de Richard Linklater, que dramatiza a rodagem de "O Acossado" (1960), de Jean-Luc Godard, um dos primeiros filmes do movimento de cinema francês.

Da secção Cannes Première, a Midas adquiriu o documentário "Orwell: 2+2=5", de Raoul Peck, e da secção ACID o documentário "Put Your Soul on Your Hand and Walk", de Sepideh Farsi.