O novo filme da saga James Bond, "007: Sem Tempo para Morrer", inicialmente com estreia planeada para há praticamente um um ano, voltou a ver a sua data de estreia adiada, desta vez para 8 de outubro deste ano.

Os estúdios de Hollywood têm vários filmes prontos a estrear nas prateleiras e sem receitas frescas por causa da pandemia. O 25.º filme da série, o último com Daniel Craig, custou cerca de 250 milhões de dólares e o estúdio não o pode lançar com um mercado dos cinemas afetado pela pandemia a nível global.

O estúdio esperava receitas de mil milhões de dólares, o que só é possível com as salas de cinema completamente operacionais a nível global.

Bond não foi a única baixa nas grandes estreias, numa altura em que os grandes estúdios começam a mexer profundamente nos seus calendários.

A Universal adiou também "Last Night In Soho" e "Ninguém". O filme realizado por Edgar Wright, com estreia marcada para abril, vê agora o seu lançamento adiado para 22 de outubro, enquanto o "thriller" com Bob Odenkirk e Connie Nielsen passou de fevereiro para 2 de abril, ocupando a data de "007: Sem Tempo Para Morrer".

A Sony fez também várias alterações: o musical "Cinderella", com Camila Cabello no papel de protagonista, teve a sua estreia alterada de fevereiro para 16 de julho; "Peter Rabbit: Coelho à Solta" passou para 11 de junho; "Caça-Fantasmas: O Legado" para 11 de novembro; "Morbius", com Jared Leto, saltou para 21 de janeiro de 2022 e "Uncharted" foi empurrado para 11 de fevereiro de 2022.

A despedida (que custa a chegar) de Daniel Craig

Segundo a sinopse oficial de "007: Sem Tempo Para Morrer", no início da história James Bond (Daniel Craig) deixou o serviço ativo e está a desfrutar de uma vida tranquila na Jamaica. Mas a sua paz termina rapidamente quando o seu velho amigo Felix Leiter, da CIA (Jeffrey Wright), aparece com um pedido de ajuda.

Uma nova missão passa por resgatar um cientista raptado e torna-se muito mais traiçoeira do que o esperado, levando Bond a perseguir um misterioso vilão, Safin (Rami Malek), armado com uma nova tecnologia perigosa.

O elenco inclui ainda Ana De Armas, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Wishaw e Rory Kinnear.

O realizador é Cary Fukunaga (da primeira temporada de "True Detective"), que co-escreveu o argumento com Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag", "Killing Eve").

VEJA O TRAILER.