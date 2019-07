Antes de Lady Gaga e Bradley Cooper, houve Barbra Streisand e Kris Kristofferson.

"Assim Nasce Uma Estrela" é a quarta versão de uma popular história em Hollywood e a anterior, de 1976, que se chamou "Nasce Uma Estrela" em Portugal, também se passava no mundo da música e foi uma sensação pop.

Durante o concerto "British Summer Time" em Hyde Park (Londres) este domingo, Barbra Streisand recordou essas memórias ao juntar-se com aquele que descreveu como um dos seus "parceiros preferidos" no grande ecrã num dueto da canção "Lost Inside of You" (o "Shallow" da sua época).

Em abril, Barbra Streisand tinha entusiasmado os fãs sobre uma nova colaboração ao partilhar uma fotografia dos dois.