O cantor e compositor norte-americano Kris Kristofferson, uma lenda da música country que apareceu nos ecrãs ao lado de Barbra Streisand em "Nasce Uma estrela", morreu aos 88 anos, foi anunciado no domingo.domingo.

Nenhuma causa de morte foi dada num comunicado divulgado pela família do artista, homenageado pelo Country Music Hall of Fame e vencedor dos Grammys, conhecido por escrever sucessos como "Sunday Mornin' Comin' Down" e "Me and Bobby McGee".

Kristofferson tocou a solo por décadas, mas também formou o supergrupo The Highwaymen em meados da década de 1980 com Johnny Cash, Waylon Jennings e Willie Nelson.

No cinema, o vencedor do Globo de Ouro também era conhecido elasr suas aparições como Whistler ao lado de Wesley Snipes na trilogia de vampiros “Blade”.

“É com pesar que partilhamos a notícia de que o nosso marido/pai/avô, Kris Kristofferson, faleceu pacificamente no sábado, 28 de setembro, em casa", no Havaí, disse a família em comunicado divulgado na sua página oficial do Facebook.

“Somos todos tão abençoados pelo tempo que passámos com ele. Obrigado por amarem-no todos estes anos, e quando virem um arco-íris, saibam que ele está a sorrir para todos nós”, acrescenta o texto.

Cantar e representar

"Nasce Uma Estrela"

Nascido a 22 de junho de 1936, em Brownsville, Texas, Kristofferson mudou-se com frequência quando era criança porque o seu pai estava no exército dos EUA. Frequentou o Pomona College, na Califórnia, e foi para Oxford como bolseiro de Rhodes, de acordo com o seu 'site' oficial.

Alistou-se no exército, mas ainda se interessava por música e composição. Foi-lhe oferecido um emprego de professor na academia militar de West Point, mas decidiu ir para Nashville, onde começou a enviar músicas para outros gravarem.

Finalmente assinou o seu próprio contrato e lançou o seu primeiro álbum em 1970. Obteria sucesso tanto com a sua própria voz quanto por fornecer temas para outros criadores de sucessos.

Cash levou "Sunday Mornin' Comin' Down" ao topo das vendas, e Ray Price fez o mesmo com "For the Good Times".

"Me and Bobby McGee" se tornou um sucesso póstumo para Janis Joplin, que já namorou Kristofferson.

“Pode-se olhar para Nashville antes e depois de Kris, porque ele mudou tudo”, disse Bob Dylan, citado no 'site' de Kristofferson.

Kristofferson cantou com voz rouca sobre a solidão, os tempos difíceis e o amor. Um dos seus heróis foi o poeta inglês William Blake.

Kristofferson passaria para a representação, onde a sua boa aparência o levou a trabalhar com os realizadores Sam Peckinpah em "Duelo na Poeira" (1971) e "Tragam-me a Cabeça de Alfredo Garcia" (1974) e Martin Scorsese em "Alice Já Não Mora Aqui" (1974).

Depois veio o enorme sucesso de “Nasce Uma Estrela” (1976), no qual interpretou um cantor de rock decadente que descobre um novo talento na novata interpretada por Barbra Streisand.

Recebeu o Globo de Ouro de Melhor Ator, uma nova versão de um filme de 1937 que foi novamente refeito na década de 1950 com Judy Garland, e mais tarde em 2018 com Bradley Cooper e Lady Gaga.

A carreira de ator de Kristofferson atingiu um obstáculo quando protagonizou o notório fracasso "As Portas do Céu" (1980), de Michael Cimino, e lutou contra drogas e álcool, mas continuaria em dezenas de outros papéis na TV e no cinema, com destaque para "Um Corpo no Deserto" (1996) e a saga "Blade" (1998-2004).

Como artista a solo, a produção do seu álbum diminuiu após a década de 1980. 'The Highwaymen' gravou três álbuns populares ao longo de uma década e colaborou frequentemente com Nelson nos anos que se seguiram.

Kristofferson fez muitas digressões até à pandemia de COVID-19, embora sofresse de perda de memória e anunciasse no início de 2021 que se tinha reformado da música.

“Criou um trabalho que deu voz não apenas à sua alma, mas à nossa”, disse em comunicado Kyle Young, presidente executivo do Country Music Hall of Fame.

Kristofferson estava casado com a sua terceira esposa, Lisa, e deixa oito filhos.