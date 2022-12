(Notícia atualizada com valores finais a nível mundial e China)

Tal como era esperado, a sequela de "Avatar" foi exatamente o que era preciso para voltar a chamar espectadores para os cinemas, após a semi-desilusão de "Black Adam" nas bilheteiras e "Black Panther: Wakanda Para Sempre" não ter conseguido repetir o fenómeno, comercial e cultural, do primeiro filme.

"Avatar: O Caminho da Água" teve uma estreia gigantesca nos cinemas e, mesmo assim, ficou abaixo das previsões: arrecadou 134 milhões de dólares nas bilheteiras dos EUA e 441.6 em todo o mundo, quando se apontava para 150 a 175 nos EUA e 525 a nível global.

O filme realizado e escrito por James Cameron empatou com "The Batman" como a quinta melhor estreia de 2022 nos EUA e a segunda melhor a nível global, atrás de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", com 442 milhões.

Em Portugal, foi a segunda melhor estreia desde que começou a pandemia, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual: contando com as sessões de pré-estreia na quarta-feira, foram vendidos 183.225 bilhetes em 249 cinemas, perdendo para os 208.516 de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" entre 16 e 19 de dezembro de 2021.

Parte da desilusão vem da China, um dos mercados mais importantes para o sucesso do primeiro filme: prejudicado pelo aumento da COVID-19 em Pequim e noutras grandes cidades, as receitas ficaram pelo equivalente a 56,8 milhões de dólares, quando se esperava que ficassem bem acima dos 100 milhões. Em resultado disso, os analistas baixaram a previsão de receitas totais naquele país de 360 milhões para 143.

Antes da estreia, o realizador disse que o novo filme precisava ser um dos mais rentáveis de sempre nas bilheteiras para justificar o investimento do estúdio, na ordem dos dois mil milhões de dólares, ou a saga poderia chegar ao fim com a segunda sequela, anunciada para 2024.

Os filmes de maior sucesso comercial desde que começou a pandemia são "Homem-Aranha: Longe de Casa", com 1,9 mil milhões de dólares, "Top Gun: Maverick" com 1,48, e "Mundo Jurássico: Domínio", com pouco mais de mil milhões.

Os analistas dizem que ainda é cedo para fazer contas e acreditam que os espectadores de "Avatar 2" não vão longo vê-lo nos primeiros dias e querem uma experiência nas melhores condições possíveis, tal como aconteceu com o primeiro filme em 2009, que se manteve em primeiro lugar nas bilheteiras ao longo de sete semanas e continuou a encher os cinemas durante meses: graças aos bilhetes mais caros em 3D e espectadores repetidos, acabou por arrecadar 760 milhões de dólares nos EUA e 2,9 mil milhões a nível mundial, liderando a lista dos mais vistos de sempre.

Por agora, o melhor sinal para sustentar esta previsão está o facto de 62% das receitas nos EUA do novo filme virem de sessões em Imax ou 3D. O mesmo repetiu-se noutros países, incluindo a China, onde o Imax representou 25% das receitas.

Prejudicado por ter 192 minutos (sem anúncios nem intervalos), a sequela não tem concorrência até à estreia de "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" a 16 de fevereiro.

TRAILER FINAL "AVATAR: O CAMINHO DA ÁGUA".