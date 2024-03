Trazendo tempero para um ano cinematográfico até agora fraco,o novo filme de ficção científica "Dune - Duna: Parte Dois" alcançou o topo das bilheteiras, arrecadando cerca de 81,5 milhões de dólares na América do Norte e 178,5 milhões a nível mundial, segundo avançou no domingo o observador da indústria Exhibitor Relations.

Impulsionado pelas grandes reações de críticos e espectadores, a estreia supera ligeiramente as expectativas: o estúdio tinha avançado com uma previsão conservadora de 65 milhões nos EUA e a maioria dos analistas entre os 70 e 80 milhões na América do Norte, e 170 no total.

"Esta é uma excelente estreia" para uma sequela de ficção científica, disse o analista David A. Gross, acrescentando que um amplo elenco internacional incluindo Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Josh Brolin, Léa Seydoux, Javier Bardem e Anya Taylor-Joy, deram um impulso adicional.

A sequela épica de Denis Villeneuve do original "Dune" - baseada no romance de Frank Herbert de 1965 sobre a guerra e a sobrevivência no profundamente inóspito planeta desértico de Arrakis - teve a maior estreia desde "Taylor Swift: The Eras Tour" em outubro do ano passado. Confirmando a popularidade do formato, cerca de 18% do valor global das bilheteiras vem das salas IMAX.

Nos EUA, o valor também praticamente duplica os 41 milhões do primeiro filme em outubro 2021, uma estreia afetada pelo lançamento em simultâneo na plataforma HBO Max. Apesar disso, foi um dos poucos 'blockbusters' lançados dessa forma a passar os 100 milhões nesse mercado e um dos dois, com "Godzilla vs. Kong", a superar os 400 milhões a nível global.

O forte arranque de "Dune" deixou na poeira, ou na areia, o líder das bilheteiras dos últimos dois finais de semana, "Bob Marley: One Love", já que arrecadou apenas 7,4 milhões de dólares e ficou pelo segundo lugar na América do Norte.

Com o ator britânico Kingsley Ben-Adir como o icónico cantor de reggae, o 'biopic' musical é outro dos sucessos de 2024, com 82,8 milhões de receitas na América do Norte e um total de 146,1 milhões.

Em terceiro lugar ficaram os episódios mais recentes de "The Chosen", baseados na fé e sobre a vida de Jesus Cristo, com 3,9 milhões. O egípcio Jonathan Roumie interpreta Jesus na série financiada por 'crowdfunding'.

O quarto lugar foi para o drama baseado numa história verídica "Ordinary Angels", com 3,8 milhões, onde a vencedora de dois Óscares Hilary Swank é uma cabeleireira de Kentucky que junta a população da sua cidade para ajudar um viúvo com uma filha gravemente doente.

Já em quinto lugar ficou o mais recente 'flop' de super-heróis "Madame Web": o 'spin-off' de "Homem-Aranha", protagonizado por Dakota Johnson, ficou pelos 3,2 milhões, elevando o total doméstico para apenas 40,44 milhões e 91 a nível mundial.