Salas de cinema de várias cidades portuguesas acolhem em 24 e 25 de setembro a 1.ª edição do TVCine Fest, festival que “celebra as estreias de televisão no cinema” e cujas receitas reverterão parcialmente para a Casa do Artista.

“Lisboa, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Vila Real, Almada, Loulé e Funchal são as cidades que irão acolher o TVCine Fest. O festival dá acesso em primeira mão a novidades exclusivas dos Canais TVCine, desde séries de sucesso a grandes filmes que não passaram pelas salas de cinema em Portugal”, lê-se num comunicado hoje divulgado.

A programação inclui, entre outros, a antestreia do primeiro episódio da quinta temporada da série “The Handmaid’s tale” e as estreias de “Estúdio 666”, uma “comédia de terror” criada e protagonizada pelos Foo Fighters, “Bull”, um ‘thriller’ de vingança com realização de Paul Andrew Williams, “Mainstream”, filme de Gia Coppola com Andrew Garfield e Maya Hawke, “Um Diário para Jordan”, de Denzel Washington e que tem Michael B. Jordan como protagonista, e "A Purga: Adeus América", o novo capítulo do franchise de culto.

Os filmes serão exibidos em salas de cinema NOS. A programação completa do TVCine FEST está disponível em www.tvcinefest.pt.