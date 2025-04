O filme “Entroncamento”, do realizador português Pedro Cabeleira, foi selecionado para o programa ACID Cannes, paralelo ao Festival de Cinema de Cannes, em maio, em França, foi hoje anunciado.

A Associação para a Difusão de Cinema Independente - ACID organiza, há mais de trinta anos, um programa paralelo no festival de Cannes para dar a conhecer novas curtas e longas-metragens a programadores, distribuidores e público.

Este ano, entre os filmes escolhidos para o ACID Cannes está “Entroncamento”, a segunda longa-metragem de Pedro Cabeleira, produzida pela OPTEC – Sociedade Óptica Técnica.

Esta ficção “conta a história de Laura que, em fuga de um passado turbulento, se refugia no Entroncamento para reconstruir a sua vida. Dividida entre um emprego honesto e os esquemas do pequeno crime, cruza-se com uma juventude desencantada não muito diferente de si. Nas ruas da cidade ferroviária sobressaem as lealdades, a ganância, a violência e a má sorte — onde toda a gente só quer uma vida melhor”, refere a sinopse.

O elenco integra Ana Vilaça, Cleo Diára, Rafael Morais, Tiago Costa, Sérgio Coragem, André Simões e Henrique Barbosa.

O título do filme remete para a cidade onde foi rodado, no distrito de Santarém, e onde o realizador Pedro Cabeleira nasceu em 1992.

“Entroncamento” junta-se a uma filmografia que conta ainda com as curtas-metragens “By Flávio” (2022) – que competiu em Berlim -, “Filomena” (2019) e “Estranhamento” (2013).

Pedro Cabeleira, que estudou na Escola Superior de Teatro e Cinema, estreou a primeira longa-metragem, “Verão Danado” (2017), no Festival de Cinema de Locarno (Suíça), onde obteve uma menção especial do júri.

O ACID Cannes começa a 14 de maio, um dia depois do arranque oficial do Festival de Cinema de Cannes.