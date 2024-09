"Chuva de Verão" está nos cinemas portugueses a partir desta quinta-feira.

Esta é a estreia de António Mantas Moura na realização, que a descreve como uma 'reflexão sobre a amizade em tempos difíceis'.

A história sobre oito amigos que todos os anos se juntam na mesma casa de verão junta vários atores conhecidos: Inês Aguiar, Filipe Amorim, India Branquinho, Francisco Faria, Duarte Melo, João Pedro Dantas, Alice Ruiz e Paula de Magalhães.

"E quando a chuva cai, acabou. Oito amigos reúnem-se, na mesma casa de férias, todos os anos.Mas este verão é diferente. O que antes eram laços tão fortes como família são postos à prova com novas dinâmicas de grupo,elementos novos e duelos interiores. Durante esta semana, vão ser confrontados com fantasmas de uma tragédia passada", resume a sinope.

O MEO apoia o filme "Chuva de Verão", que teve um percurso internacional onde foi distinguido com os prémios de Melhor Filme, Melhor Realizador e Melhor Fotografia no Houston International Film Festival, e integrou a seleção oficial do Seattle Film Festival e do Kimolos International Film Festival.

Fará ainda parte da seleção oficial da 1.ª edição portuguesa do prestigiado Festival Tribeca, a decorrer em outubro em Lisboa.

VEJA O TRAILER.