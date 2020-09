Ainda não há dinossauros, mas está a avançar a rodagem de "Jurassic World: Dominion", o terceiro filme da reinvenção da saga pré-histórica com Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, que deverá chegar aos cinemas no início de junho do próximo ano.

Pormenor importante é o muito aguardado reencontro do trio de atores do primeiro "Parque Jurássico", o revolucionário filme de 1993 realizado por Steven Spielberg: Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern.

Após a interrupção por causa da pandemia, o novo filme retomou recentemente o trabalho nos arredores de Londres, com toda a equipa reunida no mesmo hotel para cumprir os rigorosos protocolos de segurança.

À falta de imagens oficiais, o "confinamento" juntou Sam Neill e Jeff Goldblum ao piano numa sessão improvisada de jazz à volta de "I Remember You", o clássico de Doris Day.

Os momentos foram partilhados nas redes sociais por Sam Neill e mostram que se mantém a familiaridade entre os dois atores, quase 30 anos após o primeiro filme.