Esta quinta-feira foram revelados o título oficial e as primeiras duas fotografias oficiais do próximo filme da saga "Mundo Jurássico".

Com Scarlett Johansson, Jonathan Bailey (de "Bridgerton" e "Fellow Travelers", alegadamente uma escolha com a influência de Steven Spielberg, que regressa como produtor) e o vencedor de dois Óscares Mahershala Ali nos principais papéis, será a 2 de julho de 2025 que chegará aos cinemas "Jurassic World Rebirth" ["Mundo Jurássico: Renascer", em tradução livre].

O filme está em rodagem desde julho, começando na Tailândia, em locais como Banguecoque, os parques nacionais de Krabi, Phuket, Phang-nga, Trang e Khao Phanom Bencha, e na exuberante ilha de Ko Kradan, antes de passar para Malta e com previsão para terminar em outubro em estúdios da Inglaterra.

O sétimo filme será um reinício completo e original, sem Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, ou dos veteranos da trilogia original Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill.

Segundo o resumo oficial, o trio principal de atores faz parte de uma "equipa intrépida que corre para obter amostras de ADN das três criaturas mais colossais da terra, do mar e do ar. Cinco anos após os eventos de 'Mundo Jurássico: Domínio', a ecologia do planeta provou ser em grande parte inóspita para os dinossauros. Os restantes existem em ambientes equatoriais isolados com climas semelhantes àquele onde outrora prosperaram. As três criaturas mais colossais dessa biosfera tropical detêm a chave para uma droga que trará benefícios milagrosos que salvam vidas à humanidade".

A realização é do britânico Gareth Edwards, que se destacou na ficção científica com os filmes "Monsters - Zona Interdita" (2010), "Godzilla" (2014), "Rogue One: Uma História de Star Wars" (2016) e "O Criador" (2023)..

O novo argumento será da autoria de David Koepp, que adaptou "Parque Jurássico" (1993) e "O Mundo Perdido" (1997) para Spielberg dos livros originais de Michael Crichton.