Com muitas referências para fazer a delícia dos fãs (as campainhas da cozinha a tocar, o acerto do relógio, aquela longa estrada até à mansão) e ansiedade com os preparativos para a visita real de Jorge V, chegou o primeiro trailer a sério do filme "Downton Abbery", que prolonga a aclamada série de TV no grande ecrã.

Após as imagens em dezembro do ano passado a dizer "Está cordialmente convidado a regressar a Downton Abbey" e muito secretismo à volta da história, descobrimos que esse regresso ao convívio com a família Crawley e os seus criados será em 1927.

É um avanço de 18 meses em relação à série, que terminara a 31 de dezembro de 1925, mas passou mais tempo até se passar da televisão para o cinema: o último episódio foi transmitido a 25 de dezembro de 2015 e o filme chega a Portugal a 19 de setembro (uma semana após a estreia britânica).