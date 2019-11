Recentemente, várias sequelas de filmes com muitos anos, como "Doutor Sono" (a partir de "Shining", de 1980) e "Exterminador Implacável: Destino Sombrio" (que junta Schwarzenegger com Linda Hamilton pela primeira vez desde 1991) desiludiram nas bilheteiras.

Neste contexto, todos ganham com o acordo inventivo: a Netflix fica com mais um título mediático com uma grande estrela, reforçando a ligação com Eddie Murphy após "Dolemite Is My Name", enquanto a Paramount vai obter receitas com uma das sagas mais importantes da sua coleção sem arriscar outra desilusão de bilheteira.

O primeiro "O Caça Polícias", realizado por Martin Brest, lançou definitivamente a carreira do ator em 1984. Seguiu-se uma sequela em 1987 que também foi um sucesso, mas um terceiro filme, em 1994, foi considerado um ponto baixo.

Este século, foram várias as tentativas para ressuscitar a saga e ultrapassada a resistência inicial do ator em regressar, vários realizadores estiveram associados ao projeto, que até chegou a ser pensado para se tornar uma série de televisão.

A última tentativa conhecida foi em 2016, com os belgas Adil El Arbi e Bilall Fallah, que entretanto avançaram para outra sequela, "Bad Boys Para Sempre", que chega aos cinemas em 2020.