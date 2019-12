Nas últimas semanas, o AJC tem vindo a aumentar a pressão sobre o estúdio e na segunda-feira ameaçou o estúdio Warner Bros. e Clint Eastwood com um processo de difamação se não reconhecessem publicamente que recorreram as liberdades dramáticas e artísticas com a história e adicionassem um proeminente aviso no filme, que entretanto se tornou um forte candidato na temporada de prémios.

Por sua vez, os jornalistas e escritores David Rothkopf e Mark Joseph Stern apelaram a um boicote: "Por favor, não paguem para ver filmes que apresentam jornalistas fictícias que dormem com as suas fontes por uma história. É flagrantemente sexista, humilhante e ofensivo e nesta fase não vejo mais nenhuma resposta apropriada que não seja um boicote sem contemplações. É 2019. Há anos que pessoas inteligentes e sérias condenam esse tipo de coisas ofensivas em voz alta e consistente. Explicaram de maneira persuasiva porque é que isto é abominável. Por favor, não recompensem Clint Eastwood por implementá-lo. Não paguem para ver 'Richard Jewell'".



Ainda na segunda-feira, a Warner Bros. reagiu à ameaça do jornal com um comunicado em que salienta que o filme se baseia "numa ampla variedade de materiais de origem altamente credível" e que o filme já tem um aviso sobre as liberdades artísticas com a história.

O estúdio deixa a seguir uma crítica brutal: "Não há dúvida de que Richard Jewell era um homem inocente cuja reputação e vida foram destruídas por um erro judiciário. É lamentável e a derradeira ironia que o Atlanta Journal Constitution, tendo participado na corrida precipitada para julgar Richard Jewell, agora esteja a tentar prejudicar os nossos cineastas e atores. 'O Caso de Richard Jewell' foca-se na verdadeira vítima, procura contar a sua história, confirmar a sua inocência e restaurar a sua reputação. As reivindicações do AJC são infundadas e iremos defender-nos vigorosamente contra elas".

Antes, Olivia Wilde já criticara o que considerou ser um duplo padrão de sexismo em relação à sua personagem.

"Ela foi incrivelmente bem-sucedida como jornalista policial. Ela tinha uma relação muita próximo com a polícia e o FBI, ajudando a contar a história deles, e sim, segundo todos os relatos, teve relacionamentos com pessoas diferentes nessa área. Mas o que me deixou ressentida foi que esta personagem está a ser resumida a essa cena e não vejo ninguém a queixar-se da personagem do Jon Hamm como sendo sugerido que ele também teve um relacionamento com uma jornalista. Acho injusto que a Kathy [Scruggs] tenha sido minimizada dessa maneira", declarou ao Deadline a 3 de dezembro.

"Se há algo um pouco questionável sobre uma personagem feminina, costumamos usá-lo para condenar essa personagem ou para condenar o filme por permitir que uma mulher seja de alguma maneira impura. É um mal-entendido do feminismo supor que todas as mulheres não podem ter sexualidade. Não gosto que a personagem seja reduzida até esse ponto", acrecentou a também realizadora de ""Booksmart", um dos filmes (feministas) mais elogiados de 2019.

VEJA O TRAILER DE "O CASO DE RICHARD JEWELL".