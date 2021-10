O ciclo "O dia mais curto", hoje anunciado, é uma iniciativa da Agência da Curta-Metragem e consiste numa proposta de várias sessões de cinema, compostas apenas por filmes curtos, portugueses e estrangeiros, coincidindo com a chegada do inverno no hemisfério norte.

A nona edição da iniciativa contará com quatro programas distintos, propondo filmes que passaram no Curtas de Vila do Conde, a mais recente produção portuguesa, obras direcionadas para jovens e "curtinhas" para o público mais jovem.

Entre os filmes selecionados estão "The Shift" (foto), da realizadora Laura Carreira sobre a precariedade laboral e que tem estado a percorrer vários festivais internacionais, e "O teu nome é", animação de Paulo Patrício sobre o caso da morte da transexual Gisberta, em 2006.

"Sortes", de Mónica Martins Nunes, rodado na paisagem do baixo Alentejo, e a animação de volumes "Dodu - o rapaz de cartão", de José Miguel Ribeiro, também estão no programa de "O dia mais curto".

Serão ainda exibidos filmes da Polónia, Bélgica, Noruega ou Alemanha.

A programação é disponibilizada pela Agência da Curta-Metragem para exibição em auditórios, cineclubes e outros espaços de todo o território, embora a organização não tenha ainda revelado em quantos concelhos estará "O dia mais curto".