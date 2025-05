"O Diabo Veste Prada 2" vai chegar aos cinemas a 1 de maio de 2026, revelou a Disney ao fazer uma atualização da sua agenda de lançamentos.

A data é uma das mais cobiçadas: marca o início do "verão" para Hollywood, uma das temporadas mais importantes para as bilheteiras.

De facto, 1 de maio de 2026 estava reservado para "Avengers: Doomsday", que o estúdio adiou para 18 de dezembro de 2026, o que fez a sequela "Avengers: Secret Wars" também transitar da estreia a 7 de maio de 2027 para 17 de dezembro de 2027.

As novas datas alinham com as do lançamento de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" (2021) e da saga "Avatar", que renderam milhões nas bilheteiras. Segundo a imprensa especializada, a mudança deuve-se à "grande complexidade" destas produções do Universo Cinematográfico Marvel.

A aposta agora é grande na sequela de "O Diabo Veste Prada", um gigantesco sucesso de bilheteira em 2006, que não tem atores confirmados nem datas de rodagem conhecidas apesar de chegar aos cinemas em menos de 12 meses.

Apesar da ausência de anúncios oficiais, fontes da imprensa especializada nos EUA disseram que estava a decorrer negociações para o regresso dos envolvidos no sucesso original: Meryl Streep, Emily Blunt, Anne Hathaway, Stanley Tucci, o realizador David Frankel e a produtora Wendy Finerman.

O filme original adaptava o romance homónimo de Lauren Weisberger, inspirado na sua experiência como assistente da editora da revista Vogue Anna Wintour, e tornou Meryl Streep uma estrela de cinema de verdadeiro apelo comercial: era a poderosa editora Miranda Priestly, que infernizava de forma tirânica as vidas das jovens e ambiciosas assistentes Emily Charlton (Blunt) e Andrea Sachs (Hathaway).

Segundo informações de 2024 novamente reproduzidas esta semana, a nova história de Aline Brosh McKenn, que adaptou o livro original, acompanhará a editora da Runway a lidar com o declínio da publicação de revistas tradicionais e a ter de recorrer a Emily Charlton, agora uma executiva poderosa de um grupo de luxo com as verbas publicitárias que ela desesperadamente precisa.