Apesar de ter quase 50 anos, "O Exorcista" continua a ser eleito um dos filmes de terror preferidos de sempre em sondagens.

Mais: levando em conta conta a inflação e o preço dos bilhetes de 1973, o filme de William Friedkin com Ellen Burstyn e Linda Blair, nomeado para 10 Óscares e vencedor de duas estatuetas, continua a ser o filme de terror mais rentável e campeão de espectadores da história do cinema.

Por isso, não surpreende o acordo milionário que vai trazer a saga de volta ao cinema: mais 400 milhões de dólares é o valor da compra dos direitos mundiais de uma nova saga que junta a Universal Pictures e a sua plataforma de streaming Peacock com a Blumhouse e a Morgan Creek.

O plano passa por três filmes, descritos como uma "continuação" do clássico e não uma nova versão do livro William Peter Blatty. Na realização estará David Gordon Green, que teve bastante sucesso à frente do regresso de "Halloween" em 2018 com Jamie Lee Curtis.

O primeiro filme chegará aos cinemas a 13 de outubro de 2023, estando em aberto a possibilidade dos outros dois serem lançados em streaming pela Peacock.

A surpresa é a participação de Ellen Burstyn como a mãe da criança possuída pelo demónio: a lendária atriz e vencedora do Óscar de 88 anos irá bater o recorde de interpretar a mesma personagem com muitos anos de diferença, já que não entrou em nenhuma das sequelas ou prequelas ("Exorcista II: O Herege", de 1977; "O Exorcista" III, 1990; "Exorcista - O Princípio", 2004; "Dominion: A Prequela de o Exorcista"; 2005).

Leslie Odom, Jr.

Na nova história, o protagonista será o ator e cantor Leslie Odom Jr. (nomeado para os Óscares com "Uma Noite em Miami...") como o pai de uma criança possuída que procura a ajuda de Chris MacNeil (Burstyn), que passou pela mesma situação com a sua filha Regan (Linda Blair).