O mundo precisa de mais humor, especialmente os EUA, acredita a atriz Jennifer Aniston, que protagoniza, ao lado de Adam Sandler, "Mistério em Paris".

A comédia policial é uma sequela de "Mistério a Bordo", um grande sucesso da Netflix em 2019.

"A comédia evoluiu, os filmes mudaram. Agora é mais difícil porque tem que ter muito cuidado, o que dificulta o trabalho aos atores porque a beleza da comédia é rir de nós mesmos, rir da vida", declarou Aniston numa entrevista durante a divulgação do filme em Paris.

"O mundo precisa de mais humor! Especialmente nos EUA, que está muito dividido politicamente", enfatiza.

Para ela, a série "Friends", que a tornou famosa nos anos 1990, não seria possível atualmente com o mesmo argumento.

"Há toda uma nova geração, jovens que agora assistem a episódios de 'Friends' e os consideram ofensivos", disse.

"Toda a gente acha algo ofensivo hoje em dia", acrescentou.

"Houve coisas que nunca foram pretendidas e outras que talvez devêssemos ter pensado melhor. Mas não havia a mesma sensibilidade que há agora", reflete.

O seu colega de cena, Adam Sandler, intervém para adicionar em tom sarcástico: "Sabem outra coisa que mudou nas comédias? O guarda-roupa".

"Você recorda-se quando começámos a fazer comédias?", questiona a amiga, que conheceu na adolescência.

"Eles davam um orçamento pequeno [para o guarda-roupa] e diziam 'Faça o que puder com isso'. E agora eles querem que você apareça formidável. Então, agora é altura de trabalhar mais", acrescenta Sandler.

"Gringos" provincianos

Na sequência de "Mistério a Bordo" (2019), Aniston e Sandler agem como "peixes fora d'água", segundo a atriz.

Além do guarda-roupa tipicamente utilizado por turistas, os protagonistas agem de forma inconveniente, o que é fórmula de sucesso da produção.

O primeiro filme, de 2019, acompanhava as aventuras de um investigador de polícia que recebe a ajuda inesperada da sua esposa cabeleireira para resolver um caso.

Embalados pelo golpe de sorte, em "Mistério em Paris" o casal abre uma agência de detetives que vai de mal a pior. Até que o sequestro de um amigo milionário (o ator britânico Adeel Akhtar) leva os protagonistas a Paris, onde se envolvem em várias confusões.

Aniston e Sandler podem parecer dois turistas sem noção no ecrã, mas nenhum detalhe escapou à dupla no momento de produzir o filme, afirmam os atores franceses Danny Boon e Mélanie Laurent.

"Há um grupo de autores [argumentistas] que constantemente reviam o argumento ao mesmo tempo que gravávamos", explica Dany Boon, que interpreta um polícia francês - também - um tanto inconveniente.

"Aprendi muito sobre como interpretar em inglês e responder com base no que me falavam", acrescenta Mélanie Laurent.

"Às vezes, quando se filma com atores americanos icónicos, temos medo de nos desiludirmos. Mas é um presente trabalhar com eles", acrescenta.

"Mistério em Paris" estará disponível na Netflix a 31 de março.