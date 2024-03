Nova versão do popular título de culto de 1989 com Patrick Swayze ainda marca a estreia no cinema do lutador da UFC Conor McGregor.

É já esta quinfa-feira, 21 de março, que chega à Amazon Prime Video o muito aguardado filme de ação "Road House". Esta é uma nova versão a prometer muita adrenalina do popular título de culto de 1989 com Patrick Swayze, que se chamou "Profissão: Duro" em Portugal. Em mais uma impressionante transformação física, Jake Gyllenhaal é o antigo lutador de MMA Elwood Dalton (inspirado no original James Dalton), contratado para "trabalhar como segurança num motel de estrada em Florida Keys, o que o leva a descobrir que este paraíso não é o que parece" no paraíso tropical. Ao seu lado destacam-se a portuguesa Daniela Melchior, Billy Magnussen e Joaquim de Almeida, além de Conor McGregor num papel proeminente como vilão, naquela que é a estreia no cinema do ainda atleta profissional da UFC. Houve uma polémica nos bastidores da produção quando o realizador Doug Liman anunciou que iria boicotar a primeira apresentação mundial na sessão de abertura do Festival SXSW a 8 de março, dizendo ter sido "enganado" quanto às perspetivas do lançamento do que disse ser "claramente" um filme feito para o grande ecrã. Já no final do mês passado, Jake Gyllenhaal confirmou que o filme de ação esteve destinado a ser lançado apenas em streaming. TRAILER.

