Jane Campion foi a grande vencedora e fez história nos prémios da Associação de Realizadores de cinema, televisão e publicidade nos EUA (Directors Guild of America Awards, DGA), que decorreu este sábado à noite em Hollywood sem transmissão televisiva.

Nos 74 anos dos prémios, a realizadora de "O Poder do Cão" é apenas a terceira mulher cineasta e a segunda consecutiva a ganhar na história da associação, após Kathryn Bigelow por "Estado de Guerra" em 2009 e Chloé Zhao por "Nomadland - Sobreviver na América" há um ano.

Concorriam também à DGA Paul Thomas Anderson (“Licorice Pizza”), Kenneth Branagh (“Belfast”), Steven Spielberg (“West Side Story”) e Denis Villeneuve (“Dune”).

Na corrida aos Óscares estão todos menos Villeneuve, substituído por Ryusuke Hamaguchi (“Drive My Car”), mas Jane Campion é a grande favorita: nos 73 anos anteriores, apenas oito dos vencedores do DGA não conquistaram a seguir a estatueta dourada.

Mas a DGA fez ainda história na categoria em cinema para os que se estreiam na realização das longas-metragens de ficção, onde a premiada foi Maggie Gyllenhaal por "A Primeira Filha". A também atriz e argumentista só concorre aos Óscares pelo Argumento Adaptado.

Nesta categoria relativamente nova criada em 2015, apenas tinha ganho outra mulher, Alma Har’el (“Honey Boy”), em 2019.

Na categoria de Documentário, o prémio foi para Stanley Nelson Jr. por "Attica", que concorria com Ahmir "Questlove" Thompson ("Summer of Soul"), Jessica Kingdon ("Ascension"), , Raoul Peck ("Exterminate All the Brutes") e Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin ("The Rescue").

Succession

Na frente televisiva, havia uma vencedora antecipada: "Succession" fazia o pleno nas cinco nomeações nas séries de Drama.

O episódio que foi ganhou foi "All the Bells Say", realizado por Mark Mylod.

Entre outros prémios nos programas de televisão, nas séries de Comédia foi premiada "Hacks" pelo episódio "There Is No Line".

Na categoria de Telefilme/Minissérie, o troféu da DGA foi para Barry Jenkins por "The Underground Railroad".

Nos programas de variedades, destacou-se um episódio de "Saturday Night Live".