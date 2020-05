O elenco principal dos filmes "O Senhor dos Anéis" juntou-se numa reunião virtual que promete ser épica.

Esta é mais uma iniciativa "Reunite Apart" [Reunidos à distância] orquestrada pelo ator Josh Gad (a voz de Olaf nos filmes "Frozen") para apoiar instituições de caridade durante a COVID-19, que já juntou os principais responsáveis por "Os Goonies", "Regresso ao Futuro" e "Splash - A Sereia".

A sessão só pode ser vista a partir de domingo, quando forem 17 horas em Portugal, mas o trailer de três minutos antecipa uma grande viagem pelas memórias da rodagem da histórica trilogia.

Elijah Wood (Frodo), Sean Astin (Sam), Billy Boyd (Pippin), Dominic Monaghan (Merry), Orlando Bloom (Legolas) e Ian McKellen (Gandalf) aparecem nas primeiras imagens e até se ouvem frases do primeiro filme, "A Irmandade do Anel".

Josh Gad menciona que haverá surpresas, mas Dominic Monaghan já as "estragou" com esta imagem muito especial partilhada nas redes sociais: para além dos nomes já referidos, descobrem-se o realizador Peter Jackson com a esposa e argumentista Fran Walsh (a última imagem da segunda fila) e os atores Viggo Mortensen (Aragorn), Andy Serkis (Gollum/Sméagol), Sean Bean (Boromir), Karl Urban (Éomer), Miranda Otto (Éowyn), John Rhys-Davies (Gimli) e Liv Tyler (Arwen).