Com 40 minutos ou mais de duração, há 366 filmes elegíveis para a corrida ao Óscar de Melhor Filme.

Para recordar os mais de nove mil votantes, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista completa na quinta-feira (25) para a 93ª cerimónia, que se realiza a 25 de abril.

A votação decorrerá entre 5 e 10 de março e as nomeações serão conhecidas no dia 15.

Trata-se do valor mais alto desde 1970, quando a lista chegou aos 374 filmes, mas nas contas do The Hollywood Reporter, apenas fica em 22º lugar na história dos Óscares.

O recorde foi logo na primeira cerimónia, para os filmes de 1927 e 1928, com 562 filmes. O top 20 é formado principalmente pelas cerimónias até aos anos 1950.

O título mais curto agora conhecida é "Run", um "thriller" de Aneesh Chaganty com Sarah Paulson.

O mais longo é, sem grande surpresa, a comédia "Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan" ("Borat, o Filme Seguinte: Entrega de Suborno Prodigioso a Regime Americano Para Fazer Benefício à Outrora Gloriosa Nação do Cazaquistão").

Embora possam ser nomeados entre cinco e 10 filmes na categoria, na prática o número tem flutuado entre sete e nove. No âmbito da última alteração das regras para aumentar a diversidade, a partir da 94ª cerimónia o número passa a ser sempre dez.

Para Melhor Filme, cada votante tem de ordenar as suas escolhas por preferência e para chegar à nomeação, um filme tem de arrecadar pelo menos 5% de votos em primeiro lugar.

Para chegar aos 366 filmes contribuiu a anomalia desta temporada: por causa da pandemia, tem mais dois meses (são elegíveis filmes lançados entre 1 de janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2021).

As regras também foram flexibilizadas em relação ao que se qualifica como um lançamento: um filme teve de estar em exibição durante uma semana numa sala de cinema comercial ou nas sessões da noite de um cinema ao ar livre numa de seis zonas (condado de Los Angeles, cidade de Nova Iorque; Baía de São Francisco; Chicago; Miami; e Atlanta), mas também foram validados filmes previstos para os cinemas, mas que tiveram de ser lançados por streaming, video on demand ou outro formato.