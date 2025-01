São 323 os filmes que cumprem os critérios para concorrer às várias categorias da 97.ª cerimónia dos Óscares, anunciou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas na segunda-feira.

No entanto, a publicação The Wrap revela que 116 – uns impressionantes 36% – não são elegíveis para consideração no grande prémio, o Óscar de Melhor Filme.

Várias produções dos grandes estúdios ficam de fora, como "Madame Web", "Garfield: O Filme", "Bad Boys: Tudo ou Nada", a nova versão musical de Mean Girls" ou "Sonic 3: O Filme".

Também fora da corrida a Melhor Filme ficam títulos aclamados como "Bird", de Andrea Arnold e com Barry Keoghan, e "Woman of the Hour", a estreia de Anna Kendrick, apenas lançado na Netflix (e ainda não disponível no serviço português).

Outro caso de exclusão é "A Rapariga da Agulha", da Dinamarca, um dos 15 finalistas ao Óscar de Melhor Filme Internacional.

Segundo a publicação, a discrepância pode ter ocorrido porque as respetivas equipas não tentaram a qualificação para Melhor Filme ou não cumpriram vários critérios, incluindo as quotas detalhadas de lançamento nos cinemas de várias cidades norte-americanas (caso mais provável nos documentários, filmes de animação e internacionais).

Outro fator pode ter sido a implementação pelo segundo ano consecutivo das novas regras de elegibilidade e que exigem que os candidatos a Melhor Filme cumpram critérios adicionais de diversidade e inclusão nos talentos envolvidos atrás e/ou à frente das câmaras. As regras podem ser consultadas no sítio oficial da Academia.

As nomeações para os Óscares serão anunciadas a 17 de janeiro e a cerimónia está marcada para 2 de março.