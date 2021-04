A audiência dos Óscares deste ano caiu mais em mais da metade, alcançando uma nova média mínima de 9,85 milhões de telespectadores nos EUA, confirmou o canal ABC na segunda-feira (26).

A enorme queda de 58,3% em relação aos 23,6 milhões, o mínimo histórico alcançado no ano passado quando ganhou "Parasitas", era amplamente esperada para a maior noite da indústria cinematográfica de Hollywood. Outras cerimónias de prémios realizadas durante a pandemia também sofreram baixas desastrosas na audiência.

Com os cinemas fechados a maior parte do ano e oa diamento de vários filmes com expectativa de grande sucesso, protagonizados com atores de renome, uma seleção menos conhecida de nomeados competiu na cerimônia de domingo, em que "Nomadland - Sobreviver na América", de Chloé Zhao, foi o grande vencedor.

O filme recebeu três estatuetas, embora tenha arrecadado pouco mais de 2 milhões de dólares nas bilheteiras americanas.

Vários filmes destinados a ser grandes sucessos e cujas estrelas poderiam ter atraído interesse para os Óscares deste ano tiveram as suas datas de lançamento adiadas por causa da pandemia. É o caso de "West Side Story", de Steven Spielberg, e da ficção científica de grande orçamento "Dune", juntamente com uma variedade de "blockbusters" de super-heróis.

Este êxodo abriu espaço para um grupo de atores menos reconhecidos liderar as nomeações e competir na cerimónia de domingo. Daniel Kaluuya e Youn Yuh-jung ganharam os prémios de ator e atriz secundários um ano após Brad Pitt e Laura Dern serem premiados.

Entre os que não compareceram à cerimónia estava Anthony Hopkins, que surpreendeu ao triunfar como Melhor Ator por "O Pai", um prémio que se esperava que fosse para o falecido Chadwick Boseman por "Ma Rainey: A Mãe dos Blues". A categoria foi o prémio final da noite.

Os Óscares geralmente terminam com a distinção de Melhor Filme, com muitos espectadores apontando que a falta de um discurso de agradecimento na grande final da cerimónia foi outro elemento do anticlímax.

"Aos 83 anos, não esperava receber este prémio, realmente não esperava", disse Hopkins num vídeo colocado na sua página do Instagram na manhã de segunda-feira.

"Quero prestar homenagem a Chadwick Boseman, que foi tirado de nós muito cedo", acrescentou.

Críticas mistas

Pouco ortodoxa, a cerimónia dos Óscares deste ano foi realizada numa grandiosa estação de comboios de Los Angeles, a Union Station, em vez do tradicional Dolby Theater, com o objetivo de cumprir os protocolos impostos devido à pandemia de COVID-19. As estrelas de Hollywood juntaram-se pela primeira vez em mais de um ano.

As críticas à transmissão televisiva foram mistas, com muitos a reclamar a falta de humor e das apresentações musicais que costumam fazer parte do evento.

Enquanto muitos Óscares começam com monólogos amordaçados, os produtores este ano recorreram a Regina King, que foi uma das muitas estrelas que falou sobre racismo e violência policial, em referência à condenação na semana passada do polícia de Minneapolis Derek Chauvin pelo assassinato de George Floyd.

A Variety criticou a decisão da Academia de não ter um anfitrião pelo terceiro ano consecutivo, chamando a cerimónia de "perdida e sem direção".

Mas a decisão de remover os números musicais e a maioria dos clipes dos filmes nomeados, além de permitir que os vencedores falassem bastante sem serem apressados no palco, recebeu alguns elogios.

O Deadline classificou a cerimónia como "relativamente rápida e profundamente pessoal" e uma "verdadeira revitalização de Hollywood".

A queda de telespectadores também vem de uma tendência geral de baixa de vários anos para os Óscares, que ultrapassava 43 milhões de espectadores em 2014. Porém, o público tem-se tornado cada vez mais fragmentado na era do streaming.

A contagem de visualizações de 9,85 milhões de telespectadores é baseada nos primeiros dados da Nielson solicitados pela ABC, mas espera-se para esta terça-feira a publicação oficial dos números.

