Os Globos de Ouro atraíram mais de 10 milhões de telespectadores nos EUA, um ligeiro aumento de audiência em comparação com o ano anterior, disseram os produtores na segunda-feira.

A comediante Nikki Glaser foi a anfitriã da cerimónia, dando início à gala com um monólogo irreverente e bem recebido.

O aumento da audiência para a cerimónia de domingo consolida uma tendência de alta para os eventos de prémios em anos recentes, na medida em que Hollywood tenta deixar para trás a pandemia e as greves, e o renascimento dos próprios Globos após um período de escândalos e polémicas.

Os 10,1 milhões de telespectadores estimados marcam um aumento de 7% em comparação com a cerimónia do ano passado, e uma recuperação significativa dos 6 milhões registados em 2023.

Os Globos de Ouro, que premiam o melhor do cinema e da televisão e chegaram a ser considerados os prémios mais importantes depois dos Óscares, passaram por um período de crise e estiveram recentemente a ponto de desaparecerem.

Em 2022, a cerimónia não foi transmitida pela TV depois da desistência do canal NBC, após os Globos serem ofuscados por uma série de denúncias de práticas antiéticas e de falta de representação contra os seus então organizadores, a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood.

Os prémios foram relançados no ano passado com uma nova gestão e através do canal CBS, que a colocou na grelha de domingo à noite. Como resultado, as estrelas de Hollywood regressaram ao luxuoso evento realizado em Beverly Hills.

No domingo, a noite consagrou os filmes "O Brutalista" e "Emília Pérez", as séries "Shōgun", "Hacks" e "Baby Reindeer", e houve um prémio histórico para a atriz brasileira Fernanda Torres como Melhor Atriz em Drama pelo seu papel em "Ainda Estou Aqui", que chega aos cinemas portugueses a 16 de janeiro.

No filme dirigido por Walter Salles, Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, esposa do deputado Rubens Paiva, desaparecido na década de 1970 durante a ditadura militar.

A brasileira superou nomes de peso da indústria cinematográfica como Pamela Anderson ("The Last Showgirl"), Angelina Jolie ("Maria Callas"), Nicole Kidman ("Babygirl), Tilda Swinton ("O Quarto ao Lado") e Kate Winslet ("Lee").