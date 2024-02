Ryan Gosling está confirmado oficialmente para interpretar "I’m Just Ken”, uma das canções nomeadas do filme "Barbie", em direto na 96.ª cerimónia dos Óscares.

Após a antecipação da revista Variety na segunda-feira, os responsáveis pela emissão televisiva confirmaram oficialmente os artistas que estarão no palco do Dolby Theater a 10 de março para interpretar os cinco nomeados para Melhor Canção Original.

Jon Batiste interpretará 'It Never Went Away', do documentário “American Symphony”, e Becky G apresentará 'The Fire Inside', de “Flamin’ Hot”, a 16.ª nomeação na carreira de Diane Warren.

Billie Eilish e Finneas O’Connell ficam com 'What Was I Made For?', a primeira das duas canções de "Barbie", enquanto

Ryan Gosling e Mark Ronson ficam com 'I’m Just Ken'.

Scott George e cantores Osage apresentarão 'Wahzhazhe (A Song For My People)', de "Assassinos da Lua das Flores.

A grande noite do cinema terá Jimmy Kimmel como anfitrião pela quarta vez.

A cerimónia vai começar no canal ABC uma hora mais cedo e como os EUA mudam para o horário de verão a 9 de março, a hora portuguesa será 23h00, com transmissão na RTP-2.