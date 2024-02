Irá Ryan Gosling interpretar "I’m Just Ken" nos Óscares? A resposta parece estar a ser guardada a sete-chaves.

A balada de "Barbie" que se tornou viral durante o verão está nomeada para o Óscar de Melhor Canção, tal como "What Was I Made For?", de Billie Eilish e Finneas, mas a menos de cinco semanas da grande noite de Hollywood, não se sabe o que vai acontecer.

Por exemplo, o nomeado para o Óscar de Melhor Ator Secundário ainda não disse a Mark Ronson se vai subir ao palco como intérprete.

"Isso seria ótimo. Ele confirmou-vos? Quero saber... é o meu sonho! É o meu sonho!", disse o famoso produtor da banda sonora e o autor da canção com Andrew Wyatt à revista Variety na passadeira vermelha dos prémios Grammys no domingo à noite.

Sem o ator, não haverá canção na cerimónia: está posta de parte a hipótese de estar outro cantor em palco.

"Não, acho que se o Ryan não o fizer, não avançamos", garantiu Mark Ronson.

Segunda a Variety, o visado não abriu o jogo sobre o que pensa fazer desde que foram anunciadas as nomeações a 23 de janeiro.

"Bem, não fui convidado. E não estava a pensar nisso até agora, e agora é tudo em que vou pensar. Somos pagos para cantar nos Óscares? Temos de ir lá ter sozinhos? [...] Ao menos, vão-nos buscar?", disse Gosling numa entrevista recente à revista W. Magazine.

Nos Grammys, Mark Ronson também falou da ausência de Greta Gerwig da categoria de Melhor Realização.

"Sem dúvida que estou surpreendido. Para mim, o que ela juntou foi um mundo inteiro que nunca vimos antes. Mas sei que ela está entusiasmada por estar nomeada para argumento e filme. Ela é simplesmente a mais positiva das pessoas. Chega a ser inspirador”, notou.

A cerimónia dos Óscares está marcada para 10 de março.