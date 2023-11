Jimmy Kimmel vai ser o anfitrião da 96.ª cerimónia dos Óscares, a 10 de março de 2024 no Dolby Theatre em Los Angeles.

O nome do popular apresentador do talk show com o seu nome no canal ABC, o mesmo da cerimónia, foi avançado primeiro esta quarta-feira à noite pelos três meios mais importantes na indústria: as revistas The Hollywood Reporter e Variety, e o 'site' Deadline.

Será a quarta vez e a segunda consecutiva que Kimmel será o rosto da maior noite de Hollywood, após 2017 (o ano da famosa confusão de envelopes para Melhor Filme entre "La La Land" e "Moonlight"), 2018 e este ano.

As quatro vezes igualam Whoopi Goldberg e Jack Lemmon, tendo a partir de agora apenas à frente Johnny Carson (5 vezes), Billy Crystal (9) e Bob Hope (19).

"Sempre sonhei em ser o anfitrião dos Óscares exatamente quatro vezes", disse Kimmel no comunicado oficial que foi divulgado cerca de uma hora depois, que também regista o "entusiasmo" de Bill Kramer, o presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

“Após o seu regresso triunfante ao palco dos Óscares este ano, estamos honrados por ter o Jimmy de volta para nos guiar num dos festejos mais amados no entretenimento”, disse Craig Erwich, presidente da ABC Entertainment.

Os produtores da cerimónia, a Academia e a ABC jogam pelo seguro para um evento cujas audiências televisivas caíram em rápida erosão nos últimos anos: a cerimónia de 10 de março foi vista por 18,75 milhões de espectadores nos EUA, um ligeira melhoria em relação aos 16,6 milhões de 2022 (o ano da bofetada de Will Smith a Chris Rock), mas longe dos 33 milhões que viram aestreia de Kimmel em 2017.

"Barbie" (de Greta Gerwig), “Oppenheimer” (Christopher Nolan), "Assassinos da Lua das Flores" (Martin Scorsese), "Pobres Criaturas" (Yorgos Lanthimos), "Maestro" (Bradley Cooper), “American Fiction” (Cord Jefferson) e "The Holdovers" (Alexader Payne) são os títulos na linha da frente para recolherem mais nomeações a 23 de janeiro de 2024 para a 96.ª cerimónia.