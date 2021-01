A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou os seus primeiros dois prémios honorários: Tyler Perry e a organização Motion Picture And Television Fund (MPTF) vão receber o prémio humanitário Jean Hersholt.

Pouco conhecido fora dos Estados Unidos, Tyler Perry é uma das personalidades mais importantes de Hollywood, mas receberá uma distinção que não está diretamente relacionada com a sua carreira como ator, realizador, produtor e argumentista de filmes (como os da saga "Madea") e séries, mas pelo vasto trabalho em causas humanitárias e de justiça social.

Um segundo Jean Hersholt foi aprovado a título excecional pelo Conselho de Governadores da Academia e pela primeira vez a uma organização, a MPTF, a celebrar 100 anos de assistência a membros da indústria de entretenimento e às suas famílias em alturas de necessidade, nomeadamente apoios financeiros para despesas básicas, e serviços como lares de idosos, creches, cuidados paliativos e de enfermagem, entre outros.

Só em 2020, a organização apoiou quase nove mil membros afetados pela pandemia.

"A influência cultural do Tyler vai muito além do seu trabalho como cineasta. Desde o início da sua carreira que se tem dedicado de forma discreta e constante em causas humanitárias e de justiça social, importando-se com pessoas que são frequentemente ignoradas. O trabalho da MPTF é mais essencial do que nunca, e a organização fez de tudo para ajudar a nossa comunidade. Não é menos do que extraordinário o grande número de pessoas e famílias - de todos os lados da força de trabalho da nossa indústria - ajudados durante a pandemia e nos últimos 100 anos" destacou o presidente da Academia David Rubin em comunicado.

Ao contrário do que acontece desde 2009, os prémios serão entregues durante a 93ª cerimónia dos Óscares, marcada para 25 de abril, e não no evento Governors Awards, que se realiza tradicionalmente em novembro e foi cancelado no ano passado por causa da pandemia.