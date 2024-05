A lendária atriz Meryl Streep teve o mundo do cinema aos seus pés ao receber a Palma de Ouro honorária na terça-feira à noite na cerimónia de abertura do Festival de Cannes para imortalizar o seu 'lugar indelével na história do cinema'.

A Palma recompensa a prolífica carreira da atriz, iniciada em 1977 com "Julia", seguida por "Kramer vs. Kramer", o seu primeiro Óscar (1979). O segundo veio com "A Escolha de Sofia" (1982), interpretando uma sobrevivente do Holocausto, e o terceiro dando vida à ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher em "A Dama de Ferro" (2011).

Mas foi ao som da banda sonora de "África Minha" (1985) que foi recebida em palco, mas antes que pudesse receber o prémio, foi saudada por uma estrondosa ovação de pé durante dois minutos que a deixou tão emocionada que primeiro fingiu sair do palco, mas finalmente começou a dançar sob os aplausos.

"A Rainha Meryl", de 74 anos, já acumula praticamente todas as distinções possíveis, incluindo o recorde de 21 nomeações aos Óscares e três estatuetas. Em Cannes, porém, não aparecia há 35 anos.

Meryl Streep com Juliette Binoche e a Palma

A Palma de Ouro honorária foi entregue por Juliette Binoche, incapaz de conter as lágrimas na apresentação.

“Quando a vejo no ecrã, não a vejo... De onde vem isso? Nasceu assim? Não sei, mas há uma crente em si, uma crente que me permite acreditar", disse a atriz francesa.

Descrevendo Streep como 'um tesouro internacional, Binoche recordou muitos dos seus papéis, de "A Escolha de Sofia" a "Julie & Julia", antes de acrescentar: 'Você mudou a nossa maneira de ver as mulheres no mundo do cinema (...) Deu-nos uma nova imagem de nós mesmas".

VEJA A APRESENTAÇÃO DE JULIETTE BINOCHE.



A homenageada agradeceu a Cannes por recebê-la de volta depois de ganhar o prémio de Melhor Atriz por "Um Grito de Coragem", a sua única aparição.

Ver o vídeo com imagens da sua carreira foi “como olhar pela janela de um comboio-bala, ver minha juventude chegar à meia idade, direto para onde estou neste palco esta noite. Tantos rostos e tantos lugares dos quais me lembro”.

Mas também recordou que "já tinha três filhos, estava quase a fazer 40 e pensava que a minha carreira tinha acabado".

"Não era uma expectativa irrealista para as atrizes daquela época. E a única razão pela qual estou aqui esta noite e para que ter continuado é por causa dos artistas muito talentosos com quem trabalhei, incluindo Madame La President”, disse, apontando para a presidente do júri que vai decidir os prémios da competição, Greta Gerwig, que a dirigiu em “Mulherzinhas” (2019).

"Devo muito a todos os amantes do cinema. Estou muito grata por não terem enjoada da minha cara, por ainda não terem saído do comboio. A minha mãe, que geralmente tem razão em tudo, disse-me: ‘Meryl, minha querida, vais ver. Tudo acontece tão depressa. Tão depressa’. E aconteceu, e acontece. Exceto o meu discurso, que é muito longo. Obrigado a todos por esta honra”, concluiu.

Outras duas Palmas honorárias serão entregues nesta 77ª edição, uma coletiva ao lendário estúdio de animação japonês Ghibli no dia 20 e outra ao cineasta George Lucas, o pai de “Star Wars”, durante a cerimónia de encerramento no dia 25.

VEJA A HOMENAGEM COMPLETA A MERYL STREEP.