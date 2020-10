O cineasta mexicano Michel Franco, premiado no Festival de Veneza com o Leão de Prata - o Grande Prémio do Júri da mostra - disse esta quarta-feira (14) que a pandemia é "uma grande oportunidade" para demonstrar que a empatia pode combater o racismo e a discriminação.

Ao voltar de Itália, onde foi aclamado pelo seu filme "Nuevo Orden" [Nova Ordem, em tradução literal], o realizador destacou que o vírus "está a asfixiar as pessoas" e, ao mesmo tempo, a criar a oportunidade de expor as características positivas do ser humano.

"A pandemia é uma grande oportunidade de demonstrar que sim, nos importamos com o mais frágil e que sim, queremos e podemos melhorar [...] E não falo só do México, mas globalmente", disse Franco em conferência de imprensa.

O realizador de 41 anos está confiante de que quando existir uma vacina para a COVID-19, o acesso será universal "e não só para os que puderem pagar por ela".

"Nuevo Orden", uma metáfora impiedosa do México e do mundo moderno, abalado pelas diferenças sociais e o racismo, estreará nos cinemas mexicanos em 22 de outubro.

Não existe indicação pública de que tenha sido adquirido por qualquer distribuidora portuguesa para exibição.

Protagonizado por Naian González e Diego Boneta, o filme conta a história de uma revolta indígena contra a elite branca no México, um tema que provocou controvérsia nas redes sociais.

Franco lamentou a polémica gerada pelo trailer e qualificou de "profundamente racista" o termo "whitexicans", contração das palavras inglesas "white" e "Mexicans", branco e mexicanos, com a que alguns setores têm criticado o seu último trabalho.

"Dizem por aí 'whitexican'. Alguém que acusa de racismo e cria estes termos está sendo profundamente racista", alertou o cineasta.

Após a grande receção em Veneza, "Nuevo Orden" é a aposta da indústria cinematográfica mexicana para que o público volte às salas de cinema, após cinco meses fechadas pela pandemia.

Pode ser ainda o grande candidato da Academia Mexicana de Cinema para tentar uma nomeação ao Óscar de Melhor Filme Internacional através da Neon, a mesma distribuidora do vencedor deste ano, o sul-coreano "Parasita".

"Acho que ['Nuevo Orden'] pode trazer aos mexicanos outra estatueta", admitiu Franco em resposta aos jornalistas.

VEJA O TRAILER.