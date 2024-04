"Shrek 2" conseguiu um feito que confirma tanto o peso da nostalgia como a transformação do mercado de cinema após a pandemia.

O clássico voltou a 1512 ecrãs para festejar os 20 anos da estreia original e ultrapassou as expectativas, entrando no TOP 10 das bilheteiras da América do Norte no último fim de semana, de acordo com estimativas do observador da indústria Exhibitor Relations.

Com 1,3 milhões de dólares [1,22 milhões de euros], aquele que é um dos filmes de animação de maior sucesso da história do cinema ficou em nono lugar nos mais vistos nos cinemas, apenas a 40 mil dólares de subir mais uma posição e aproximar-se de filmes como "O Génio do Mal: O Início", "Homem Macaco", "Dune 2" e "O Panda do Kung Fu 4".

O valor para três dias também é superior ao que conseguiram em conjunto "Luca", "Turning Red: Estranhamente Vermelho" e "Soul - Uma Aventura com Alma", animações da Pixar que foram lançadas no grande ecrã nos últimos dois meses após terem a estreia direta no Disney+ durante a pandemia.

Em maio de 2004, a sequela com novas aventuras de Shrek, da Princesa Fiona e do Burro bateu recordes de bilheteira, tornando-se a maior estreia para um filme de animação de todos os tempos.

Agora, o total de "Shrek 2" é de quase 930 milhões de dólares, o que, atualizado pela inflação, passaria a 1,5 mil milhões, mais do que conseguiram "Barbie", "Super Mario Bros" ou "Oppenheimer" no ano passado.

Após o sucesso comercial, a saga continuaria com "Shrek – O Terceiro" (2007), "Shrek – Para Sempre!" (2010), "O Gato das Botas" (2011) e "O Gato das Botas: O Último Desejo" (2022).