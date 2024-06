A saga "Shrek" regressará ao cinema em 2025, 21 anos depois do primeiro filme.

Sem esperar por um anúncio oficial do estúdio, a novidade foi dada por Eddie Murphy durante uma entrevista onde promovia o lançamento de "O Caça Polícias: Axel Foley" na Netflix a 3 de julho.

O ator que dá voz ao Burro nas histórias no reino Bué-Bué Longe tinha mais para dizer: um filme centrado na sua personagem também está a caminho.

A popularidade de ogre foi explorada em quatro filmes do estúdio DreamWorks entre 2001 e 2010, mas com o último, "Shrek Para Sempre", a saga parecia criativamente esgotada. A aposta passou a seguir por "O Gato das Botas" (2011), recuperando a personagem com a voz de Antonio Banderas que entrou pela primeira vez em "Shrek 2" (2004) e a sequela "O Gato das Botas: O Último Desejo" (2022).

Murphy deu as novidades ao responder a um comentário sobre o sucesso desse filme e de "O Panda do Kung Fu 4" ter renovado o interesse pela saga "Shrek".

"Começámos a fazer o 'Shrek' 4 ou 5 há meses. Fiz isso, gravei o primeiro ato, e vamos fazer este ano, vamos terminar. 'Shrek' vai ser lançado e o Burro [Donkey] terá o seu próprio filme. Faremos o 'Burro' também. Portanto, vamos fazer um 'Shrek' e um 'Burro'", disse ao jornalista jornalista Steve Weintraub, do Collider.

Num esclarecimento, Murphy disse que não está a fazer os dois filmes ao mesmo tempo e deu mais uma informação importante: "Comecei a gravar o 'Shrek', acho que vai estrear em 2025, e a seguir vamos fazer o do Burro".

Em abril de 2023, o diretor criativo do estúdio DreamWorks Animation já revelara que tinham começado as conversas e mostrou-se muito otimista sobre um novo filme, mesmo sem existirem contratos assinados com Murphy, Mike Myers (a voz de Shrek) ou Cameron Diaz (a princesa Fiona).

Em janeiro do mesmo ano, Murphy também desafiara a Dreamworks a fazer um filme sobre o Burro, comentando que era "mais engraçado do que o Gato das Botas".