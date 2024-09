Foram só precisos 36 anos, mas a nova comédia de terror "Beetlejuice Beetlejuice" teve uma estreia sensacional este fim de semana, arrecadando cerca de 110 milhões de dólares nos cinemas da América do Norte, ficando no patamar mais elevado das previsões dos analistas.

É a segunda maior estreia comercial no mês de setembro, apenas atrás dos 123 milhões do filme de terror "It" em 2017, sem incluir a inflação.

O "Beetlejuice" original de Tim Burton, que se chamou "Os Fantasmas Divertem-se" em Portugal, teve um início lento - arrecadou apenas 8 milhões na sua estreia em 1988 - mas "desta vez, o público sabia o que esperar e é um sucesso 'mainstream'", disse David A. Gross, da Franchise Entertainment.

O novo filme traz de volta Michael Keaton como o fantasma hilariante e inclui os veteranos Winona Ryder e Catherine O'Hara, com as novidades no elenco a serem Jenna Ortega (cujo papel como a assustadora “Wednesday” da série de TV da Netflix a tornou uma escolha natural para o papel), Justin Theroux, Monica Bellucci e Willem Dafoe.

Só nas próximas semanas se saberá se o filme é um sucesso: sem incluir ainda a França, Alemanha ou Japão, a estreia no mercado internacional, onde pesa menos a nostalgia pois o filme original não estreou nas salas de cinema de vários países, ficou por uns mornos 35 milhões, para um total global de 145 milhões (com um orçamento de 100 milhões de dólares antes de uma gigantesca campanha de marketing, estima-se que precise de cerca de 300 milhões para o estúdio ver o retorno).

O primeiro "Beetlejuice" acabaria por chegar aos 74 milhões nos EUA, um excelente valor em 1988, que correspondem a mais de 195 milhões em 2024.

O líder das bilheteiras durante bastante tempo, a comédia de super-heróis da Marvel "Deadpool & Wolverine", ficou num distante segundo lugar, com 7,2 milhões de dólares na venda de bilhetes entre sexta-feira e domingo, confirmou a Exhibitor Relations.

Consolação: o filme com Ryan Reynolds e Hugh Jackman não teve um mau desempenho, com as receitas globais a chegarem aos 1,3 mil milhões de dólares ao longo de sete semanas.

Em terceiro lugar, uma posição acima do fim de semana passado, ficou o filme biográfico "Reagan", com 5,2 milhões, onde . Dennis Quaid protagoniza um olhar simpático sobre a vida do 40.º presidente dos EUA. O total ao fim de dez dias do controverso filme vai nos 18,5 milhões, mas o orçamento antes do marketing chegou aos 25 milhões.

Caindo duas posições, em quarto lugar surge o filme de terror e ficção científica "Alien: Romulus", com 3,9 milhões. Com Cailee Spaeny e David Jonsson como colonos espaciais que encontram xenomorfos mortais numa estação espacial abandonada, o total global vai nos 314,4 milhões, um sucesso para a produção de 80 milhões antes do marketing.

O drama romântico "Isto Acaba Aqui" ainda surge em quinto lugar, com 3,8 milhões. Blake Lively é a protagonista e co-produtora do filme realizado por Justin Baldini com um orçamento de 25 milhões (sem incluir o marketing) que é um dos grandes sucessos de 2024: as vendas de bilhetes na América do Norte e no mercado internacional ultrapassa os 300 milhões.