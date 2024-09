Numa reviravolta surpresa, a estreia de "Transformers: O Início" perdeu para "Beetlejuice Beetlejuice", que está nos cinemas norte-americanos há três fins de semana.

Apesar das críticas elogiosas, as boas reações dos espectadores nas sondagens de opinião e de uma provável presença na temporada de prémios, a animação da Paramount e da Hasbro Entertainment falhou a liderança das bilheteiras na América do Norte.

Em vez disso, "Beetlejuice Beetlejuice", a comédia de humor negro sobre um espírito macabro convocado quando o seu nome é chamado três vezes, ficou em primeiro lugar: a tão esperada sequela de Tim Burton do seu "Os Fantasmas Divertem-se",de 1988, arrecadou mais 26 milhões dedólares entre sexta-feira e domingo, estimou o observador da indústria Exhibitor Relations.

O novo filme traz de volta Michael Keaton como o fantasma hilariante e inclui os veteranos Winona Ryder e Catherine O'Hara, com as novidades no elenco a serem Jenna Ortega (cujo papel como a assustadora “Wednesday” da série de TV da Netflix a tornou uma escolha natural para o papel), Justin Theroux, Monica Bellucci e Willem Dafoe.

O total doméstico chegou a uns excelentes 226,8 milhões, em contraste com os mornos 103 milhões do resto do mundo, para um total de quase 330 milhões, confirmando o sucesso de bilheteira do projeto que teve um orçamento de 100 milhões, sem incluir o marketing.

Não muito atrás, mas sem confirmar as previsões de arrecadar entre 30 e 35 milhões de dólares, ficou "Transformers: O Início", o mais recente capítulo da saga baseada na linha de brinquedos dos anos 1980, com 25 milhões no seu fim de semana de estreia.

Com um elenco de vozes de estrelas, incluindo Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry e Scarlett Johansson, a animação leva o público numa jornada pelas origens dos Autobots.

Com outros 14 milhões de dólares no mercado internacional, incluindo Portugal, mas ainda faltando estrear em grandes mercados, ainda é cedo para perceber qual será o veredito comercial para uma produção que custou uns relativamente modestos 75 milhões, sem marketing, e precisa de arrecadar cerca de três vezes esse valor para justificar o investimento dos estúdios envolvidos.

"Não Fales do Mal"

O terceiro lugar nas bilheteiras da América do Norte foi para "Não Fales do Mal", um novo filme de terror psicológico dos estúdios Blumhouse e da Universal Pictures, que arrecadou cerca de 5,9 milhões milhões de dólares no seu segundo fim de semana.

Os resultados globais de 42,4 milhões são sólidos para um filme que custou apenas 15 milhões de dólares.

Também já nos cinemas portugueses, James McAvoy e Mackenzie Davis são os protagonistas do que é uma nova versão de um filme dinamarquês, com uma família americana convidada a ficar numa remota fazenda britânica, rapidamente descobrindo que os seus aparentemente agradáveis anfitriões são, na verdade, assassinos em série.

Em quarto lugar, com 4,5 milhões, ficou o 'thriller' de terror "Amarrados", com Halle Berry no papel de uma mãe a proteger os seus dois filhos, que devem permanecer amarrados por uma corda a uma casa na floresta para se protegerem do mal que se esconde lá fora.

Em quinto lugar nas bilheteiras, duas posições abaixo da semana anterior, ficou a comédia de super-heróis "Deadpool & Wolverine", com 3,9 milhões de dólares ao nono fim de semana. O total mundial vai nos 1,316 mil milhões de dólares, o que o coloca em 23.º na lista dos que arrecadaram mais dinheiro nas bilheteiras, sem ajustar os valores à inflação.