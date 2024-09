Os críticos de cinema e o público nem sempre concordam - mas raramente pareceram tão divididos como em relação a "Reagan", um 'biopic' extremamente lisonjeiro do antigo presidente republicano (1911 - 2004), lançado poucos meses antes de outra eleição profundamente polarizada nos EUA.

Com estreia em Portugal prevista para 10 de outubro, o filme, protagonizado por Dennis Quaid como Ronald Reagan, foi lançado na semana passada e possui um 'score' de audiência positivo de 98% no 'site' Rotten Tomatoes. Mas impressionou apenas 21% dos críticos.

A maioria dos críticos profissionais arrasou o filme como uma hagiografia desajeitada que omite as falhas de um líder controverso, enquanto milhares de respostas de fãs acusaram os críticos elitistas de criticarem um filme “edificante” e “patriótico” por causa da sua própria política de esquerda.

“Adiciona-se a política a isto e, de repente, fica extremamente distorcido”, concordou o realizador Sean McNamara.

Lendo muitas das críticas, "descubro que definitivamente estão a atacar Reagan... em vez de apenas a produção do filme", ​​disse à France-Presse (AFP).

Mas, em vez de fugirem disso, os cineastas e publicitários por trás de "Reagan" apoiaram-se ativamente na receção dividida do filme.

Um comunicado de imprensa desta semana vangloriava-se do “maior fosso entre críticos e fãs na história dos filmes de Hollywood lançados no grande ecrã”.

Um veterano publicitário de Hollywood, que não está envolvido no filme, disse à AFP que essa afirmação "parece-me uma manobra de relações públicas".

Independentemente disso, o 'timing' do filme numa temporada eleitoral febril certamente ajudou a chamar a atenção.

O analista independente de bilheteira David A. Gross disse que o lucro bruto de 10 milhões de dólares do fim de semana de estreia do filme estava "acima da média" para uma biografia política.

Baseado no livro de Paul Kengor de 2006, The Crusader: Ronald Reagan and the Fall of Communism ["O Cruzado: Ronald Reagan e a Queda do Comunismo", em tradução literal], o filme narra a história de vida do 40.º presidente dos EUA desde a infância, passando por Hollywood, até à política estadual e nacional.

Os cineastas dizem que o momento do lançamento do filme, tão próximo de uma das mais tumultuadas campanhas presidenciais dos EUA de todos os tempos, é uma coincidência.

O filme foi anunciado pela primeira vez em 2010, finalmente rodado em 2020 e depois adiado ainda mais pela pandemia de COVID-19 e pelos ataques de Hollywood.

"Se se ver este filme através das lentes de um ano não eleitoral... ter-se-ia apenas visto, penso, mais como um filme", ​​diz McNamara.

“Mas acho que agora, quando as pessoas olham para isto, é impossível não ver as semelhanças.”

Na verdade, o filme começa com Reagan a ser baleado em 1981, ecoando a tentativa de assassinato do também republicano Donald Trump este verão.

Também retrata Reagan a enfrentar protestos nas universidades o seu rival democrata em debates presidenciais sobre questões como o avanço da idade do presidente.

“Essas coisas aconteceram nos últimos meses e de repente”, diz o realizador.

"Portanto, até eu a ver o filme agora penso: 'Uau, isto está a acontecer hoje'... Fiquei chocado com as semelhanças", comenta.

Alimentando ainda mais a reputação divisiva do filme, Jon Voight – o proeminente ator conservador de Hollywood, que é outro protagonista – alegou que o Facebook estava a censurar anúncios do filme.

A Meta disse à AFP que "uns poucos anúncios" do filme foram identificados incorretamente por um algoritmo como partilhas relacionadas com as eleições - o que exigiria autorização prévia e categorização - e por isso foram temporariamente restritos. Mas eles foram rapidamente restaurados.

Como realizador de vários filmes baseados na fé cristã, McNamara está habituado a fazer filmes “para o público” que não irão necessariamente agradar aos críticos.

Mas para o realizador, o abismo nas respostas a “Reagan” tem sido ainda maior, sublinhando as fortes divisões que assolam a nação.

Embora o apogeu de Reagan na década de 1980 também tenha sido uma época de "muita violência", ainda era uma "nação mais amável e gentil", onde as pessoas podiam discordar politicamente, mas ainda assim encontravam-se para beber ou um churrasco, diz McNamara.

O público mais velho está a conectar-se especialmente com “Reagan” porque se lembra daquela época e “vê algo que estava a acontecer na América naquela época e que não está acontecer agora”, destaca.

O que o próprio Reagan pensaria do atual clima político?

“Reagan era um grande comunicador e acho que teria tentado preencher essa lacuna e conversar com as pessoas”, diz McNamara.

“Acho que a coisa mais importante seria ele olhar para o mundo hoje e dizer: 'Gostaria que tentassem fazer compromissos só um pouco mais'”.