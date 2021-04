Paul Dano é mais um ator que se junta ao elenco do próximo filme de Steven Spielberg.

O papel será inspirado no pai do realizador de 74 anos: o filme baseia-se "vagamente" na sua infância no estado do Arizona (EUA) na década de 1950 e nos familiares e amigos que o inspiraram para seguir o seu percurso.

Com 36 anos, Paul Dano tornou-se notado do grande público com "Uma Família à Beira de um Ataque de Nervos" (2006) e principalmente ao enfrentar Daniel Day-Lewis em "Haverá Sangue" (2007).

No currículo destacam-se ainda "O Bom Coração" (2009), "Looper - Reflexo Assassino" (2012), "Ruby Sparks - Uma Mulher de Sonho" (2012), "Raptadas" (2013), "12 Anos Escravo" (2013), "Love & Mercy" (2014), "Okja" (2017) e as minisséries "Guerra e Paz" (2016) e "Escape at Dannemora" (2018).

Em março de 2022 chegará aos cinemas "The Batman", com Robert Pattinson, onde interpreta o vilão Enigma.

Ainda sem título oficial, Michelle Williams e Seth Rogen estão confirmados também no elenco do filme de Spielberg, respetivamente em personagens inspirados na sua mãe e tio favorito.

Confirmando a importância pessoal do projeto, esta também será a primeira vez desde "A.I." que o realizador trabalhará diretamente no argumento, em parceria com o dramaturgo Tony Kushner, com quem já colaborou em filmes como "Munique", "Lincoln" e precisamente "West Side Story".

A rodagem deverá começar já este verão e a expectativa é que seja lançado em 2022.