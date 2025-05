"The Studio" vai ter uma segunda temporada, anunciou a Apple TV+.

A série de comédia, que tem Seth Rogen como um dos seus criadores, argumentistas e protagonistas, estreou a 26 de março e a decisão é anunciada duas semanas antes do lançamento do décimo e último episódio, previsto para 21 de maio.

O ator interpreta Matt Remick, "o novo diretor de um estúdio de cinema. Desesperado pela aprovação das celebridades, e juntamente com a sua equipa dos Estúdios Continental, ele tem de conciliar as exigências empresariais com as ambições criativas para manter o cinema vivo e relevante", resume a apresentação oficial da plataforma.

A Apple não divulga as audiências, mas o seu presidente executivo Tim Cook incluiu "The Studio" no grupo de programas que ajudaram a plataforma a atingir "recordes" no primeiro trimeste.

Assumidamente centrada na tensão entre arte e negócio, artistas narcisistas e grandes barões, e a "busca sempre ilusória para fazer grandes filmes", com muitas das suas histórias inspiradas em casos reais, a aclamada série foi elogiada pela satirização dos bastidores de Hollywood, com muitos, dentro e fora da indústria, a tentar adivinhar quem são as pessoas reais que inspiraram as personagens.

Logo no primeiro episódio, o recentemente nomeado diretor da "Continental Studios" enfrenta a pressão do seu presidente executivo para desenvolver um projeto potencialmente humilhante para glorificar a propriedade intelectual Kool-Aid [uma marca de sumo em pó], ao mesmo estilo do recente sucesso "Barbie", que chega a interessar a Martin Scorsese.

No elenco de "The Studio" destacam-se ainda Catherine O’Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders e Bryan Cranston. Além de Scorsese, já participaram a fazer de si mesmos estrelas como Charlize Theron, Ron Howard, Olivia Wilde, Zac Efron e Ice Cube.

créditos: Apple TV+

“Estamos contentíssimos por fazer uma segunda temporada de 'The Studio'. Estamos desejosos de aproveitar a experiência vivida de produzir a primeira temporada e imediatamente transferi-la para a segunda, e depois repetir este ciclo por mais dez temporadas. E estamos entusiasmados por manter todos os nossos amigos e colegas da indústria curiosos sobre quando uma das suas histórias pessoais será apresentada na Apple TV+.”, destacaram no comunicado oficial Seth Rogen e outro dos criadores da série, o realizador e argumentista Evan Goldberg ("Isto É o Fim!").

Já Matt Cherniss, chefe de programação da Apple TV+, destacou: "O Seth, Evan, toda a equipa criativa e o elenco do 'The Studio' arrasaram com esta série brilhante, e tem sido incrível ver as reações crescerem a cada novo episódio. Mal podemos esperar para ver aonde Matt Remick levará a Continental Studios na segunda temporada e esperamos, para o seu bem, que o filme 'Kool-Aid' seja um sucesso de bilheteira."