Para Ana de Armas, Paul Mescal "devia ser o escolhido" para ser o próximo James Bond.

A atriz cubana fez a revelação durante um segmento de perguntas da revista Wired ao lado de Chris Evans, onde também assumiu a definição de "Bond girl mesmo ser ter uma ligação romântica" com o agente secreto na despedida de Daniel Craig em "007: Sem Tempo Para Morrer" (2021).

Revelado pela minissérie "Normal People", o perfil do ator irlandês de 27 anos tem ido em crescendo, com uma nomeação para Melhor Ator este ano por "Aftersun" e o anúncio de que será o protagonista da sequela de "Gladiador".

Ao seu lado, Chris Evans concordou com a escolha, mas acrescentou que também era fã de Aaron Taylor-Johnson, o ator britânico de 32 anos que tem sido especulado ser o favorito para ser o sucessor de Craig.

Aaron Taylor-Johnson

Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, produtores da saga "007", assumiram publicamente que o requisito é um ator com "trinta e poucos" para ser Bond nos próximos 10-12 anos.

Michael G. Wilson deu uma razão "artística" para a idade: "Tentámos olhar para pessoas mais jovens no passado. Mas tentar visualizar isso não funciona. Lembre-se, Bond já é um veterano. Ele tem alguma experiência. É uma pessoa que passou pelas guerras, por assim dizer. Ele provavelmente esteve no SAS [forças especiais] ou algo do género. Não é um miúdo que que saiu do liceu que se pode trazer e começar. É por isso que funciona para 30 e poucos anos".

Já Barbara Broccoli notou que a maioria dos jovens atores acham que querem ser Bond, mas não percebem totalmente o caderno de encargos à volta do papel masculino mais importante de Hollywood: "Muitas pessoas pensam: ‘Ah, sim, seria divertido fazer um’. Bem, isso não vai funcionar".

Não existem datas de produção ou estreia para o próximo filme da saga.